***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
03.06.2022 17:20
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
Şirketimizin mevcut esas sözleşmesi bildirim ekinde komuoyuna sınulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 27/05/2022 30/05/2022 10587
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034593
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,5215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0675
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
18:0517,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0778
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,4307
18:05982,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,10
|Açılış
|: 982,86
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
982,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4884
|16,4979
|% 0,27
|
|Euro
|17,6348
|17,7772
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,5967
|20,7000
|% -0,21
|
|Frank
|17,0837
|17,1866
|% -0,19
|
|Riyal
|4,3906
|4,4126
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-18,52
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-4,61
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,20
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KGYO
Yüzde 4.68 oranında artışla 6.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 116, 020 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, PETKM, PGSUS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 97 artarak (% 0.17 ) 2, 345
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GZNMI, TETMT, HEDEF, BOBET, DOKTA
-
17:58
MZHLD, ALBRK, RYGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında