***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2020 - 18.09.20220Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19/09/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic.A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHer türlü tıbbi malzeme hastanede ameliyathanede ve yoğun bakımda olmak üzere tıbbı solunum cihazı, yoğun bakım solunum cihazı, yoğun bakım ventilatör cihazı, hasta başı monitörü, transport ventilatörü ve her türlü solunum cihazı imalatı, kurulumu, alım satımı, dağıtımı ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve ana sözleşmesinde yazan diğer hususlar ile iştigal etmekEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıKırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. nin Şirketimize tahsisli olarak yapacağı sermaye artırımı ile sermayesi 1.000.000 TL dan 2.000.000 TL na çıkartılacak ve Şirketimiz de bu suretle Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic.A.Ş. de 1.000.000 TL nominal değerli pay sahibi olacaktır.Beher Payın Alış FiyatıToplam TutarEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0.009 %İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0.006 %Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi19/09/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDefter DeğeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarDaha önceden görüşmelerine başladığımızı kamuoyu ile paylaştığımız Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. nin şirketimiz adına yapılacak %100 oranında tahsisli sermaye artışı ile şirketemizin %50 oranında ortaklığının tesisi için yapılan görüşmeler nihayete ermiş ve 19/09/2020 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmıştır. İşlem sonunda Kırmızı Bayrak Dış Tic. A.Ş. nin toplam sermayesi 2.000.000 TL ve şirketimizin ortaklık payı %50 olacaktır.Bu ortaklığın şirketimize olumlu katkı sağlayıp sağlamaması Kırmızı Bayrak Dış Tic. A.Ş. ‘nin faaliyetlerinin karlılığına, ürünlerine gelecek sipariş taleplerine, şirketin faaliyet gösterdiği sektörün riskine ve piyasa koşullarına ve ayrıca genel ekonomik koşullara bağlı olarak şekillenecektir. Şirketimiz aktifine göre ölçeği küçük olan ve faaliyetlerine yeni başlamış olan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic.A.Ş. deki yatırımımızın şirketimiz açısından mutlaka karlılıkla sonuçlanacağı anlamı oluşmamalıdır. Ortaklarımızdan ve potansiyel yatırımcılarımızdan yatırım kararlarında bu hususları da göz önünde bulundurmalarını önemle rica ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875808BIST