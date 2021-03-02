***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 360.113.080 169.359.897Satışların Maliyeti31 -343.298.097 -155.200.572TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.814.983 14.159.325BRÜT KAR (ZARAR)16.814.983 14.159.325Genel Yönetim Giderleri28,33 -2.868.154 -1.949.228Pazarlama Giderleri28,33 -660.642 -369.786Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 16.161.456 5.420.895Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -12.878.060 -5.262.050ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.569.583 11.999.156Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler48.655Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -3.303 -964TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -1.441.331 -1.739.726İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)35 9.235.767FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.360.716 10.307.121Finansman Gelirleri37 489 4.310Finansman Giderleri37 -3.077.054 -1.450.664SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.284.151 8.860.767Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.239.237 -2.113.644Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -2.027.148 -2.585.706Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 787.911 472.062SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.044.914 6.747.123DÖNEM KARI (ZARARI)20.044.914 6.747.123Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.044.914 6.747.123Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.679.924 2.977.169Dönem Karı (Zararı)20.044.914 6.747.123Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 20.044.914 6.747.123Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.281.713 1.487.496Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17,20 1.746.515 597.265Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler33 2.710.029 2.365.311Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler33 2.710.029 2.365.311Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 31.164 40.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 31.164 -316.675Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler357.079Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 1.580.655 -1.038.311Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -489 -4.310Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 3.077.054 476.140Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 3.558.233 720.547Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -5.054.143 -2.230.688Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -786.650 -477.173İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-48.031.746 -6.185.272Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -45.892.314 -32.569.378İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -45.892.314 -32.569.378Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -10.262.787 1.585.379İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -10.262.787 1.585.379Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -2.939.633 -18.566.789Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -30.711.817 -11.538.479Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 47.103.857 47.631.816İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 47.103.857 47.631.816Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -196.267 625.883Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.986.011 5.095.642İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -3.334.331 2.865.414İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 6.320.342 2.230.228Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -566.429 6.003.324İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -7.552.367 -4.452.670Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -7.552.367 -7.502.293Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 0 3.049.623Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-22.705.119 2.049.347Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.974.805 927.822YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.966.957 -2.878.984Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 342.500Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 342.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.966.957 -3.221.484Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -17.929.791 -3.219.831Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -37.166 -1.653FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.766.923 4.847.705Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 13.221.450Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri42.158.249 12.611.303Kredilerden Nakit Girişleri47 42.158.249 12.611.303Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.436.988 -7.291.768Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -12.436.988 -7.291.768Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -827.619Ödenen Faiz37 -1.348.658 -476.140Alınan Faiz37 489 4.310YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.879.958 4.945.890NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.879.958 4.945.890DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 5.451.853 505.963DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.571.895 5.451.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 2.571.895 5.451.853Ticari Alacaklar7 92.552.676 47.973.517İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 92.552.676 47.973.517Diğer Alacaklar9 10.452.923 190.136İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 10.452.923 190.136Stoklar10 25.084.103 22.144.470Peşin Ödenmiş Giderler6,12 47.529.890 16.766.946İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 123.647 115.847İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 47.406.243 16.651.099Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 389.099 0Diğer Dönen Varlıklar29 10.362.120 2.645.589ARA TOPLAM188.942.706 95.172.511Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34.500 34.500TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR188.977.206 95.207.011DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 4.955.107İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.955.107Maddi Duran Varlıklar14 21.964.070 5.087.361Kullanım Hakkı Varlıkları20 5.381.505 4.977.550Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 33.079 6.157Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 33.079 6.157Peşin Ödenmiş Giderler12 33.504 84.631İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 33.504 84.631Ertelenmiş Vergi Varlığı40 1.706.314 919.664TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.118.472 16.030.470TOPLAM VARLIKLAR218.095.678 111.237.481KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 7.872.317 2.991.210İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 7.872.317 2.991.210Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 9.571.826 1.414.614İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 9.571.826 1.414.614Ticari Borçlar6,7 100.065.801 56.831.287İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 100.065.801 56.831.287Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 501.953 698.220Diğer Borçlar6,9 10.221.974 7.235.963İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.501 3.336.832İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 10.219.473 3.899.131Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 6.224.068 6.790.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 6.224.068 6.790.497Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 2.585.706Kısa Vadeli Karşılıklar25 444.945 450.771Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 7.238 13.064Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 437.707 437.707Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 1.601 1.601ARA TOPLAM134.904.485 78.999.869TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER134.904.485 78.999.869UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 23.109.378 5.623.315İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 23.109.378 5.623.315Uzun Vadeli Karşılıklar25 106.759 74.814Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 106.759 74.814TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.216.137 5.698.129TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER158.120.622 84.697.998ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.975.056 26.539.483Ödenmiş Sermaye30 38.000.000 13.221.450Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 1.126.145 864.519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 -68.511 -73.556Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -68.511 -73.556Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -68.511 -73.556Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğe 30 -51.363 5.779.947Net Dönem Karı veya Zararı20.044.914 6.747.123TOPLAM ÖZKAYNAKLAR59.975.056 26.539.483TOPLAM KAYNAKLAR218.095.678 111.237.481Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 13.221.450 864.519 -53.112 277.856 962.261 4.539.830 19.812.804 19.812.804Transferler30 -277.856 4.817.686 -4.539.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -20.444 6.747.123 6.726.679 6.726.679Dönem Karı (Zararı)30 6.747.123 6.747.123 6.747.123Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -20.444 -20.444 -20.444Dönem Sonu Bakiyeler30 13.221.450 864.519 -73.556 5.779.947 6.747.123 26.539.483 26.539.483Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 13.221.450 864.519 -73.556 5.779.947 6.747.123 26.539.483 26.539.483Transferler30 6.747.123 -6.747.123Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -5.045 20.044.914 20.049.959 20.049.959Dönem Karı (Zararı)30 20.044.914 20.044.914 20.044.914Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -5.045 5.045 5.045Sermaye Arttırımı30 24.778.550 -12.480.971 13.221.450 13.221.450Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 261.626 261.626 261.626Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-97.462 -97.462 -97.462Dönem Sonu Bakiyeler30 38.000.000 1.126.145 -68.511 -51.363 20.044.914 59.975.056 59.975.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20.044.914 6.747.123DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.045 -20.444Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.307 -25.555Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.262 5.111Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.045 -20.444TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.049.959 6.726.679Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.049.959 6.726.679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914378BIST