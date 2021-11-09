***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 373.807.334 237.406.032 123.555.328 104.833.788Satışların Maliyeti31 -345.168.935 -229.571.319 -109.816.542 -105.029.138TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.638.399 7.834.713 13.738.786 -195.350BRÜT KAR (ZARAR)28.638.399 7.834.713 13.738.786 -195.350Genel Yönetim Giderleri28,33 -5.175.118 -1.847.038 -2.009.551 -863.157Pazarlama Giderleri28,33 -977.451 -437.248 -671.766 -227.670Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 17.521.578 13.948.804 468.015 5.434.075Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -25.351.364 -7.552.953 -8.686.190 -2.559.412ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.656.044 11.946.278 2.839.294 1.588.486Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 419.800FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.075.844 11.946.278 2.839.294 1.588.486Finansman Gelirleri37 462.244 396 131.804 140Finansman Giderleri37 -6.512.721 -1.294.310 -2.662.839 -486.379SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.025.367 10.652.364 308.259 1.102.247Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.678.318 -1.979.040 912.648 -839.304Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -10.741 -2.393.043 -3.563 -437.060Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 1.689.059 414.003 916.211 -402.244SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.703.685 8.673.324 1.220.907 262.943DÖNEM KARI (ZARARI)10.703.685 8.673.324 1.220.907 262.943Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.703.685 8.673.324 1.220.907 262.943Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.067.863 -28.231.281Dönem Karı (Zararı)10.703.685 8.673.324Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 10.703.685 8.673.324Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.384.956 2.445.505Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17,20 2.849.737 1.065.748Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -889.228Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -889.228Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-360.328 -2.047Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 9.044 -2.047Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -369.372Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.004.406 2.688.732Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -462.244 -396Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 6.512.721 1.294.310Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 15.863.351 5.615.492Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -7.909.422 -4.220.674Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -1.689.059 -414.003Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-419.800 -3.697Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -419.800 -3.697İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-23.001.675 -37.195.946Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-157.097.528 -12.996.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -157.097.528 -12.996.264Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.831.372 -92.373İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 8.831.372 -92.373Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -18.954.287 15.474.277Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -14.864.107 -49.685.631Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.194.058 152.556İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 57.194.058 152.556Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 242.039 -170.944Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler100.135.967 1.317.128İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 100.911.651 -3.336.831İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -775.684 4.653.959Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 9.376.234 12.385.460İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.865.423 -3.580.155Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -7.865.039 -3.580.155Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-384 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.086.966 -26.077.117Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -19.103 -2.154.164YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.696.290 -2.347.460Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.214.800 120.400Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 1.214.800 120.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.911.090 -2.467.860Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -20.423.979 -2.432.053Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -487.111 -35.807FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.157.873 29.850.465Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 13.221.450İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 261.626Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 261.626Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri37.746.888 18.295.403Kredilerden Nakit Girişleri47 37.746.888 18.295.403Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.598.628 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -7.598.628 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -939.910 -634.100Ödenen Faiz37 -6.512.721 -1.294.310Alınan Faiz37 462.244 396YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.529.446 -728.276NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.529.446 -728.276DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 2.571.895 5.451.853DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.101.341 4.723.577Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 8.101.341 2.571.895Ticari Alacaklar233.786.853 92.552.676İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 233.786.853 92.552.676Diğer Alacaklar1.621.551 10.452.923İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.621.551 10.452.923Stoklar10 44.038.390 25.084.103Peşin Ödenmiş Giderler62.427.501 47.529.890İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 123.647İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 62.427.501 47.406.243Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 411.747 389.099Diğer Dönen Varlıklar29 18.261.659 10.362.120ARA TOPLAM368.649.042 188.942.706Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34.500TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR368.649.042 188.977.206DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Maddi Duran Varlıklar14 39.271.755 21.964.070Kullanım Hakkı Varlıkları20