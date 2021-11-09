***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 23:46
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 373.807.334 237.406.032 123.555.328 104.833.788
Satışların Maliyeti
31 -345.168.935 -229.571.319 -109.816.542 -105.029.138
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.638.399 7.834.713 13.738.786 -195.350
BRÜT KAR (ZARAR)
28.638.399 7.834.713 13.738.786 -195.350
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -5.175.118 -1.847.038 -2.009.551 -863.157
Pazarlama Giderleri
28,33 -977.451 -437.248 -671.766 -227.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 17.521.578 13.948.804 468.015 5.434.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -25.351.364 -7.552.953 -8.686.190 -2.559.412
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.656.044 11.946.278 2.839.294 1.588.486
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 419.800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.075.844 11.946.278 2.839.294 1.588.486
Finansman Gelirleri
37 462.244 396 131.804 140
Finansman Giderleri
37 -6.512.721 -1.294.310 -2.662.839 -486.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.025.367 10.652.364 308.259 1.102.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.678.318 -1.979.040 912.648 -839.304
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -10.741 -2.393.043 -3.563 -437.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.689.059 414.003 916.211 -402.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.703.685 8.673.324 1.220.907 262.943
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.703.685 8.673.324 1.220.907 262.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.703.685 8.673.324 1.220.907 262.943
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.067.863 -28.231.281
Dönem Karı (Zararı)
10.703.685 8.673.324
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 10.703.685 8.673.324
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.384.956 2.445.505
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 2.849.737 1.065.748
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -889.228
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -889.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-360.328 -2.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 9.044 -2.047
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -369.372
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.004.406 2.688.732
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -462.244 -396
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 6.512.721 1.294.310
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 15.863.351 5.615.492
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -7.909.422 -4.220.674
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.689.059 -414.003
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-419.800 -3.697
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -419.800 -3.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.001.675 -37.195.946
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.097.528 -12.996.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -157.097.528 -12.996.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.831.372 -92.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 8.831.372 -92.373
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -18.954.287 15.474.277
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -14.864.107 -49.685.631
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.194.058 152.556
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 57.194.058 152.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 242.039 -170.944
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.135.967 1.317.128
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 100.911.651 -3.336.831
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -775.684 4.653.959
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 9.376.234 12.385.460
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.865.423 -3.580.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -7.865.039 -3.580.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-384 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.086.966 -26.077.117
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -19.103 -2.154.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.696.290 -2.347.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.214.800 120.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.214.800 120.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.911.090 -2.467.860
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -20.423.979 -2.432.053
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -487.111 -35.807
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.157.873 29.850.465
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 13.221.450
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 261.626
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 261.626
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.746.888 18.295.403
Kredilerden Nakit Girişleri
47 37.746.888 18.295.403
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.598.628 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -7.598.628 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -939.910 -634.100
Ödenen Faiz
37 -6.512.721 -1.294.310
Alınan Faiz
37 462.244 396
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.529.446 -728.276
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.529.446 -728.276
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 2.571.895 5.451.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.101.341 4.723.577
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 8.101.341 2.571.895
Ticari Alacaklar
233.786.853 92.552.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 233.786.853 92.552.676
Diğer Alacaklar
1.621.551 10.452.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.621.551 10.452.923
Stoklar
10 44.038.390 25.084.103
Peşin Ödenmiş Giderler
62.427.501 47.529.890
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 123.647
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 62.427.501 47.406.243
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 411.747 389.099
Diğer Dönen Varlıklar
29 18.261.659 10.362.120
ARA TOPLAM
368.649.042 188.942.706
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
368.649.042 188.977.206
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 39.271.755 21.964.070
Kullanım Hakkı Varlıkları
20