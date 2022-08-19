***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 468.153.011 250.252.006 332.820.913 143.790.560Satışların Maliyeti31 -404.030.771 -235.352.393 -296.276.354 -138.190.557TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)64.122.240 14.899.613 36.544.559 5.600.003BRÜT KAR (ZARAR)64.122.240 14.899.613 36.544.559 5.600.003Genel Yönetim Giderleri28,33 -10.658.493 -3.165.567 -6.656.307 -1.255.972Pazarlama Giderleri28,33 -1.629.904 -305.685 -889.536 -184.933Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 64.437.450 17.053.563 27.031.404 4.290.036Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -61.207.380 -16.665.174 -17.068.438 -2.717.648ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.063.913 11.816.750 38.961.682 5.731.486Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 2.683.012 419.800 1.810.298Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-263.041 -263.041TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-291.163 -291.163Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2.486 -2.486FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.190.235 12.236.550 40.215.290 5.731.486Finansman Gelirleri37 830.118 330.440 782.032 29.178Finansman Giderleri37 -18.390.046 -3.849.882 -10.854.975 -2.158.157SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.630.307 8.717.108 30.142.347 3.602.507Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri668.682 765.670 653.576 -153.624Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -14.741 -7.178 -14.741 -7.178Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 683.423 772.848 668.317 -146.446SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.298.989 9.482.778 30.795.923 3.448.883DÖNEM KARI (ZARARI)40.298.989 9.482.778 30.795.923 3.448.883Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.298.989 9.482.778 30.795.923 3.448.883Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.547.126 -478.657Dönem Karı (Zararı)40.298.989 9.482.778Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 40.298.989 9.482.778Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.615.165 1.441.080Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17,20 4.661.939 1.762.390Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-8.354.762 1.030.429Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler33 -8.354.762 1.030.429Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler455.832 -283.298Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 473.667 86.074Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -17.835 -369.372Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.053.064 124.207Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -782.144 -330.440Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 18.384.390 4.245.447Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 29.003.573 8.579.579Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -30.552.755 -12.370.379Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-97.514 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-97.514 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -683.423 -772.848Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.419.971 -419.800Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -2.419.971 -419.800İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-58.876.413 -11.393.546Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-151.282.865 -123.920.129İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -151.282.865 -123.920.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.325 8.879.284İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 14.325 8.879.284Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -83.122.233 7.316.595Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -89.110.106 21.729.540Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler230.107.205 12.170.841İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 230.107.205 12.170.841Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 1.121.409 2.433Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.312.800 53.262.036İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 28.013.433 54.297.221İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -3.700.633 -1.035.185Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 9.688.612 13.565.747İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-605.560 -4.399.893Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -607.536 -4.417.509Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 1.976 17.616Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.962.259 -469.688Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 415.133 -8.969YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.391.424 -10.476.328Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.863.096 1.214.800Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 3.863.096 1.214.800Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.254.520 -11.691.128Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -43.279.520 -11.680.580Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 25.000 -10.548FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.431.150 9.096.443Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri98.667.454 17.021.504Kredilerden Nakit Girişleri47 98.667.454 17.021.504Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.335.711 -3.383.447Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -20.335.711 -3.383.447Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -298.347 -1.022.172Ödenen Faiz37 -18.384.390 -3.849.882Alınan Faiz37 782.144 330.440YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.492.600 -1.858.542NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.492.600 -1.858.542DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 4.048.094 2.571.895DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.540.694 713.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 16.540.694 4.048.094Ticari Alacaklar428.588.377 297.954.323İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 428.588.377 297.954.323Diğer Alacaklar1.612.128 1.626.453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.612.128 1.626.453Stoklar10 189.089.830 105.967.597Peşin Ödenmiş Giderler149.176.217 60.066.111İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 149.176.217 60.066.111Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 8.456 422.125Diğer Dönen Varlıklar29 17.220.446 16.353.537ARA TOPLAM802.236.148 486.438.240TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR802.236.148 486.438.240DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar97.514Maddi Duran Varlıklar14 170.154.347 132.601.086Kullanım Hakkı Varlıkları20 5.168.070 5.225.906Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 186.443 493.438Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 186.443 493.438TOPLAM DURAN VARLIKLAR175.606.374 138.320.430TOPLAM VARLIKLAR977.842.522 624.758.670KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar134.622.440 41.118.701İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 134.622.440 41.118.701Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.027.049 29.362.760İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 9.027.049 29.362.760Ticari Borçlar426.952.587 227.398.137İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 426.952.587 227.398.137Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.718.087 596.678Diğer Borçlar33.190.373 8.877.573İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 28.016.042 2.609İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 5.174.331 8.874.964Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28.312.197 18.623.585İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 28.312.197 18.623.585Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 10.044 8.580Kısa Vadeli Karşılıklar145.676 66.495Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 145.676 48.660Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 17.835Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 3.193 1.217ARA TOPLAM633.981.646 326.053.726TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER633.981.646 326.053.726UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar52.983.944 47.820.229İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 52.983.944 47.820.229Uzun Vadeli Karşılıklar678.994 302.343Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 678.994 302.343Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.155.769 3.839.192TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.818.707 51.961.764TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER690.800.353 378.015.490ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar287.042.169 246.743.180Ödenmiş Sermaye30 49.441.217 49.441.217Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 90.596.470 90.596.470Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 69.820.430 69.820.430Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 69.820.430 69.820.430Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)69.920.900 69.920.900Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -100.470 -100.470Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 3.215.969 923.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 33.669.094 19.993.551Net Dönem Karı veya Zararı40.298.989 15.967.641TOPLAM ÖZKAYNAKLAR287.042.169 246.743.180TOPLAM KAYNAKLAR977.842.522 624.758.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.000.000 1.126.145 -68.511 923.871 -51.363 20.044.914 59.975.056 59.975.056Transferler30 20.044.914 -20.044.914Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 9.482.778 9.482.778 9.482.778Dönem Karı (Zararı)30 9.482.778 9.482.778 9.482.778Dönem Sonu Bakiyeler38.000.000 1.126.145 -68.511 923.871 19.993.551 9.482.778 69.457.834 69.457.834Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.441.217 90.596.470 69.920.899 -100.470 923.871 19.993.551 15.967.641 246.743.180 246.743.180Transferler30 2.292.098 13.675.543 -15.967.641Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 40.298.989 40.298.989 40.298.989Dönem Karı (Zararı)30 40.298.989 40.298.989 40.298.989Dönem Sonu Bakiyeler49.441.217 90.596.470 69.920.899 -100.470 3.215.969 33.669.094 40.298.989 287.042.169 287.042.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)40.298.989 9.482.778 30.795.923 3.448.883DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.298.989 9.482.778 30.795.923 3.448.883Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.298.989 9.482.778 30.795.923 3.448.883http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057361BIST