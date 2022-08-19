***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 20:57
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 468.153.011 250.252.006 332.820.913 143.790.560
Satışların Maliyeti
31 -404.030.771 -235.352.393 -296.276.354 -138.190.557
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.122.240 14.899.613 36.544.559 5.600.003
BRÜT KAR (ZARAR)
64.122.240 14.899.613 36.544.559 5.600.003
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -10.658.493 -3.165.567 -6.656.307 -1.255.972
Pazarlama Giderleri
28,33 -1.629.904 -305.685 -889.536 -184.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 64.437.450 17.053.563 27.031.404 4.290.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -61.207.380 -16.665.174 -17.068.438 -2.717.648
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.063.913 11.816.750 38.961.682 5.731.486
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.683.012 419.800 1.810.298
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-263.041 -263.041
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-291.163 -291.163
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.486 -2.486
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.190.235 12.236.550 40.215.290 5.731.486
Finansman Gelirleri
37 830.118 330.440 782.032 29.178
Finansman Giderleri
37 -18.390.046 -3.849.882 -10.854.975 -2.158.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.630.307 8.717.108 30.142.347 3.602.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
668.682 765.670 653.576 -153.624
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -14.741 -7.178 -14.741 -7.178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 683.423 772.848 668.317 -146.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.298.989 9.482.778 30.795.923 3.448.883
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.298.989 9.482.778 30.795.923 3.448.883
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.298.989 9.482.778 30.795.923 3.448.883
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.547.126 -478.657
Dönem Karı (Zararı)
40.298.989 9.482.778
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 40.298.989 9.482.778
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.615.165 1.441.080
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 4.661.939 1.762.390
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.354.762 1.030.429
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33 -8.354.762 1.030.429
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
455.832 -283.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 473.667 86.074
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -17.835 -369.372
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.053.064 124.207
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -782.144 -330.440
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 18.384.390 4.245.447
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 29.003.573 8.579.579
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -30.552.755 -12.370.379
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-97.514 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-97.514 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -683.423 -772.848
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.419.971 -419.800
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -2.419.971 -419.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-58.876.413 -11.393.546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-151.282.865 -123.920.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -151.282.865 -123.920.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.325 8.879.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 14.325 8.879.284
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -83.122.233 7.316.595
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -89.110.106 21.729.540
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
230.107.205 12.170.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 230.107.205 12.170.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.121.409 2.433
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.312.800 53.262.036
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 28.013.433 54.297.221
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -3.700.633 -1.035.185
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 9.688.612 13.565.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-605.560 -4.399.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -607.536 -4.417.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 1.976 17.616
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.962.259 -469.688
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 415.133 -8.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.391.424 -10.476.328
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.863.096 1.214.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 3.863.096 1.214.800
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.254.520 -11.691.128
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -43.279.520 -11.680.580
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 25.000 -10.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.431.150 9.096.443
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.667.454 17.021.504
Kredilerden Nakit Girişleri
47 98.667.454 17.021.504
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.335.711 -3.383.447
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -20.335.711 -3.383.447
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -298.347 -1.022.172
Ödenen Faiz
37 -18.384.390 -3.849.882
Alınan Faiz
37 782.144 330.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.492.600 -1.858.542
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.492.600 -1.858.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 4.048.094 2.571.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.540.694 713.353
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 16.540.694 4.048.094
Ticari Alacaklar
428.588.377 297.954.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 428.588.377 297.954.323
Diğer Alacaklar
1.612.128 1.626.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.612.128 1.626.453
Stoklar
10 189.089.830 105.967.597
Peşin Ödenmiş Giderler
149.176.217 60.066.111
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 149.176.217 60.066.111
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 8.456 422.125
Diğer Dönen Varlıklar
29 17.220.446 16.353.537
ARA TOPLAM
802.236.148 486.438.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
802.236.148 486.438.240
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
97.514
Maddi Duran Varlıklar
14 170.154.347 132.601.086
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 5.168.070 5.225.906
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 186.443 493.438
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 186.443 493.438
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.606.374 138.320.430
TOPLAM VARLIKLAR
977.842.522 624.758.670
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
134.622.440 41.118.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 134.622.440 41.118.701
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.027.049 29.362.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 9.027.049 29.362.760
Ticari Borçlar
426.952.587 227.398.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 426.952.587 227.398.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.718.087 596.678
Diğer Borçlar
33.190.373 8.877.573
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 28.016.042 2.609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.174.331 8.874.964
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.312.197 18.623.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 28.312.197 18.623.585
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 10.044 8.580
Kısa Vadeli Karşılıklar
145.676 66.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 145.676 48.660
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 17.835
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 3.193 1.217
ARA TOPLAM
633.981.646 326.053.726
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
633.981.646 326.053.726
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.983.944 47.820.229
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 52.983.944 47.820.229
Uzun Vadeli Karşılıklar
678.994 302.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 678.994 302.343
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.155.769 3.839.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.818.707 51.961.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
690.800.353 378.015.490
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
287.042.169 246.743.180
Ödenmiş Sermaye
30 49.441.217 49.441.217
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 90.596.470 90.596.470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 69.820.430 69.820.430
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 69.820.430 69.820.430
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
69.920.900 69.920.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -100.470 -100.470
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.215.969 923.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 33.669.094 19.993.551
Net Dönem Karı veya Zararı
40.298.989 15.967.641
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
287.042.169 246.743.180
TOPLAM KAYNAKLAR
977.842.522 624.758.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
38.000.000 1.126.145 -68.511 923.871 -51.363 20.044.914 59.975.056 59.975.056
Transferler
30 20.044.914 -20.044.914
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 9.482.778 9.482.778 9.482.778
Dönem Karı (Zararı)
30 9.482.778 9.482.778 9.482.778
Dönem Sonu Bakiyeler
38.000.000 1.126.145 -68.511 923.871 19.993.551 9.482.778 69.457.834 69.457.834
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.441.217 90.596.470 69.920.899 -100.470 923.871 19.993.551 15.967.641 246.743.180 246.743.180
Transferler
30 2.292.098 13.675.543 -15.967.641
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 40.298.989 40.298.989 40.298.989
Dönem Karı (Zararı)
30 40.298.989 40.298.989 40.298.989
Dönem Sonu Bakiyeler
49.441.217 90.596.470 69.920.899 -100.470 3.215.969 33.669.094 40.298.989 287.042.169 287.042.169
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.298.989 9.482.778 30.795.923 3.448.883
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.298.989 9.482.778 30.795.923 3.448.883
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.298.989 9.482.778 30.795.923 3.448.883
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057361
BIST