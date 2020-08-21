***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
21.08.2020 16:16
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Avcılar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020/02. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/08/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870665
BIST
16:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -13,29
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
16:057,3381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0406
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3429
En Düşük
7,1952
16:058,6532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
16:05456,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,70
|Açılış
|: 456,25
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler16:04
|GARFA
|12,32
|17.137.971
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.754.125
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|2.031.186
|% 9,96
|
|EMKEL
|3,00
|12.327.382
|% 9,89
|
|OZBAL
|4,78
|74.315.636
|% 9,89
|
|TGSAS
|7,84
|4.782.777
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,29
|5.302.050.062
|% -7,74
|
|TUPRS
|85,60
|3.856.660.926
|% -6,96
|
|GARAN
|7,11
|1.540.159.719
|% -0,42
|
|RTALB
|57,05
|967.361.123
|% 8,87
|
|AKBNK
|5,06
|954.630.134
|% -0,39
|
|PETKM
|4,29
|5.302.050.062
|% -7,74
|
|EKGYO
|1,99
|565.710.182
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,15
|591.468.864
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,65
|737.737.253
|% -8,93
|
|GARAN
|7,11
|1.540.159.719
|% -0,42
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3344
|7,3393
|% 0,57
|
|Euro
|8,6416
|8,6554
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,5746
|9,6226
|% -0,43
|
|Frank
|8,0022
|8,0504
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9485
|1,9582
|% 0,42
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-9,00
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|-11,00
|
|Tam
|3.009
|3.087
|-7,97
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|-3,85
|
|Çeyrek
|730
|747
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,74
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,12
|
|B. Petrol
|44,48
|44,48
|-0,40
|
Seans Raporu
16:04
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16:14
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