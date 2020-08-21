Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

21.08.2020 16:16
GÜNCEL HABERLER



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Avcılar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020/02. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/08/2020
Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870665


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:051.114
Değişim :  -1,18% |  -13,29
Açılış :  1.133  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.141 En Düşük
1.107
BIST En Aktif Hisseler16:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 12,32 17.137.971 % 10,00  
TKURU 88,10 3.754.125 % 9,99  
IZFAS 2,98 2.031.186 % 9,96  
EMKEL 3,00 12.327.382 % 9,89  
OZBAL 4,78 74.315.636 % 9,89  
daha fazla
16:04 Alış Satış %  
Dolar 7,3344 7,3393 % 0,57  
Euro 8,6416 8,6554 % -0,04  
Sterlin 9,5746 9,6226 % -0,43  
Frank 8,0022 8,0504 % -0,08  
Riyal 1,9485 1,9582 % 0,42  
daha fazla
16:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.938 -9,00  
Altın Gr. 455 455 -1,57  
Cumhuriyet 3.022 3.068 -11,00  
Tam 3.009 3.087 -7,97  
Yarım 1.454 1.493 -3,85  
Çeyrek 730 747 -1,92  
Gümüş.Ons 26,71 26,74 -0,51  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,12  
B. Petrol 44,48 44,48 -0,40  
Seans Raporu 16:04
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru