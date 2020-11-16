***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2020 15:16
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
AVCILAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 3.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2020
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888666
BIST
17:591.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.291
17:597,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0486
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
17:599,1476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0602
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
17:59469,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,88
|Açılış
|: 469,22
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler17:57
|FLAP
|9,35
|142.336.544
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|111.257.904
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.124.580
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|8.627.292
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|37.935.107
|% 10,00
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|THYAO
|11,86
|3.887.190.656
|% 3,13
|
|GARAN
|8,97
|3.330.652.681
|% 1,24
|
|KRDMD
|4,39
|1.703.935.141
|% 0,69
|
|PGSUS
|56,80
|1.210.674.822
|% 3,56
|
|YKBNK
|2,87
|1.084.855.015
|% -1,03
|
|KRDMD
|4,39
|1.703.935.141
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,87
|1.084.855.015
|% -1,03
|
|GARAN
|8,97
|3.330.652.681
|% 1,24
|
|THYAO
|11,86
|3.887.190.656
|% 3,13
|
|SKBNK
|1,52
|414.322.911
|% 0,66
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7231
|7,7247
|% 0,58
|
|Euro
|9,1342
|9,1412
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,1520
|10,2029
|% 0,48
|
|Frank
|8,4230
|8,4738
|% 0,53
|
|Riyal
|2,0535
|2,0638
|% 0,58
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-0,11
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,32
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,04
|
|B. Petrol
|44,31
|44,31
|1,53
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
-
17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
-
17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
-
17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
-
17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem