***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
18.12.2020 16:14
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2020 tarih ve 77/1550 sayılı toplantısı ile Şirket Sermayesinin 26.442.900 TL' dan 38.000.000 TL' na çıkarılmasına yönelik Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893849
BIST
17:451.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:457,6560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0467
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:459,3719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0859
|Açılış
|: 9,3700
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|Önceki Kapanış
|: 9,4800
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9,5071
En Düşük
9,3604
17:45464,02
En Yüksek
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|| -2,75
|Açılış
|: 464,02
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:45
|AKCNS
|16,85
|104.721.674
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|61.743.470
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.115.521
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,64
|13.799.852
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|88.771.335
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|542.172.993
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.374.529
|% -9,98
|
|THYAO
|13,02
|2.176.942.091
|% 0,08
|
|PGSUS
|73,65
|1.403.673.161
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,20
|1.283.338.000
|% 2,80
|
|TSKB
|1,84
|1.188.815.479
|% 9,52
|
|TCELL
|16,21
|1.139.613.160
|% 2,53
|
|EKGYO
|2,20
|1.283.338.000
|% 2,80
|
|ODAS
|3,97
|725.574.946
|% 1,02
|
|VAKBN
|4,64
|407.474.742
|% 0,65
|
|ALBRK
|1,97
|160.703.333
|% -2,96
|
|IHLGM
|1,28
|93.839.139
|% 0,79
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6509
|7,6560
|% -0,61
|
|Euro
|9,3648
|9,3719
|% -0,91
|
|Sterlin
|10,3073
|10,3590
|% -1,02
|
|Frank
|8,6138
|8,6657
|% -0,64
|
|Riyal
|2,0343
|2,0445
|% -0,63
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-0,47
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,80
|51,80
|0,30
|