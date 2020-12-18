***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2020 tarih ve 77/1550 sayılı toplantısı ile Şirket Sermayesinin 26.442.900 TL' dan 38.000.000 TL' na çıkarılmasına yönelik Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893849BIST