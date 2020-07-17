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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

17.07.2020 18:57
GÜNCEL HABERLER



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 99.000.000 TL  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.221.450,25 TL  olan çıkarılmış  sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında  bedelli  olarak 13.221.450,25 TL artışla 26.442.900,50 TL'ye çıkarılması kapsamında,  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.07.2020 tarih ve 41/847 toplantısında  onaylanan izahname ekte yer almaktadır. 
Arttırılacak Sermayeyi temsilen tüm paylayların  satılması sonrasında,sermaye artırımı sonrasında oluşacak 0,50 TL tutarındaki küsüratın düzeltilmesi kapsamında,Şirket ortağı Eda ÖZHAN 0,50 TL'nin şahsına ait paylardan düşülmesini kabul etmekte ve bu kapsamda 0,50 TL'lik pay hakkından feragat etmektedir.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860337


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