***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
17.07.2020 18:57
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 99.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.221.450,25 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında bedelli olarak 13.221.450,25 TL artışla 26.442.900,50 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.07.2020 tarih ve 41/847 toplantısında onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
Arttırılacak Sermayeyi temsilen tüm paylayların satılması sonrasında,sermaye artırımı sonrasında oluşacak 0,50 TL tutarındaki küsüratın düzeltilmesi kapsamında,Şirket ortağı Eda ÖZHAN 0,50 TL'nin şahsına ait paylardan düşülmesini kabul etmekte ve bu kapsamda 0,50 TL'lik pay hakkından feragat etmektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860337
BIST
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
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|Önceki Kapanış
|: 118.808
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119.161
En Düşük
118.361
18:056,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 6,9090
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|Önceki Kapanış
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18:057,8479
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 7,8600
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|Önceki Kapanış
|: 7,8500
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En Düşük
7,7990
18:05399,28
En Yüksek
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|: 0,74%
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|Açılış
|: 399,28
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|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
399,82
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|
|AGYO
|2,53
|25.191.161
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|AYEN
|6,00
|19.422.282
|% -5,36
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|KOZAA
|14,34
|615.486.943
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5896
|8,6327
|% 0,06
|
|Frank
|7,2790
|7,3229
|% 0,80
|
|Riyal
|1,8239
|1,8331
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|11,90
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,97
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.617
|18,20
|
|Tam
|2.672
|2.686
|18,70
|
|Yarım
|1.297
|1.314
|9,20
|
|Çeyrek
|651
|658
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,28
|0,05
|
|B. Petrol
|43,21
|43,21
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
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17:59XU100
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17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
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17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
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17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem