***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.03.2022 19:02
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulunun 17.03.2022 tarihinde yapılan toplantısında şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 99.000.000-TL den 1.000.000.000-TL ye artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011218
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 44,79
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
18:0514,7182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1027
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
18:0516,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2546
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4224
En Düşük
16,0709
18:05919,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 14,49
|Açılış
|: 919,17
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,19
|49.649.576
|% 10,00
|
|PENTA
|346,50
|50.400.795
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.726.392
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|101.319.017
|% 9,99
|
|ISBIR
|47,84
|2.054.971
|% 9,98
|
|PKENT
|393,30
|106.048.910
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.556.473
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,82
|25.291.733
|% -4,73
|
|TETMT
|264,00
|10.269.343
|% -3,93
|
|MEPET
|2,47
|8.788.069
|% -3,52
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EREGL
|35,76
|3.194.708.472
|% 4,32
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.575.854.338
|% 0,58
|
|FROTO
|303,20
|1.824.467.013
|% 5,83
|
|DOHOL
|3,46
|993.530.952
|% 5,49
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|926.581.887
|% 2,37
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,25
|379.472.795
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7007
|14,7182
|% 0,70
|
|Euro
|16,3749
|16,4051
|% 1,58
|
|Sterlin
|19,2901
|19,3868
|% 0,75
|
|Frank
|15,6561
|15,7504
|% 1,27
|
|Riyal
|3,9045
|3,9241
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|918
|918
|13,34
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 892 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
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17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
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17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
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17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem