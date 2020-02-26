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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

26.02.2020 21:30
GÜNCEL HABERLER



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
ÜRETİM
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
EVA ÜRETİM TESİSİ
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
.
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
YOK
Toplam Alım Bedeli
373.268,58 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
.
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%2
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,5
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%8
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,7
Alım Koşulları
PEŞİN
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.02.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
EVA EKLEME VE YARMA MAKİNASI
Karşı Taraf
RPM KAUÇUK PLASTİK MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
MAKİNA ALIMI
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/08/2019
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
RAYİÇ BEDEL
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
SIFIR MAKİNA ALIMI
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
.
Açıklamalar

Şirketimiz 2019 Ağustos Ayında siparişini vermiş olduğu %100 Yerli üretim olan Eva Ekleme ve Yarma Makinasını 25/02/2020 tarihi itibariyle teslim alarak üretim hattına kazandırmıştır. Bu makina ile ürün kalite verimliliğinin artması hedeflenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821879


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BRSAN 13,10 129.604.274 % 19,96  
OYAYO 2,94 15.085.674 % 14,84  
NIBAS 6,38 309.682 % 11,93  
BALAT 2,48 658.207 % 9,73  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9195 7,9592 % -0,52  
Frank 6,2761 6,3139 % 0,12  
Riyal 1,6348 1,6430 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.644 13,91  
Altın Gr. 325 325 2,33  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 0,03  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,00  
B. Petrol 52,87 52,87 -1,39  
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