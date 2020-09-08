***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamızın Covid-19 Pandemi sürecinde Antibakteriyel Maske Kumaşı satışı yurt içi 18.628.421 TL yurt dışı 258.779 USD olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında önümüzdeki 3 aylık süreçte teslim edilmek üzere yurt içi ve yurt dışı toplam 15.000.000 TL siparişi mevcuttur.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874017BIST