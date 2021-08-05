***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2021 19:51
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2021 - 11.03.2021 - 25.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamızın geçtiğimiz günlerde ÇED süreci tamamlanan Adıyaman Besni Organiza Sanayi Bölgesindeki fabrika yerleşkesinde yapacağı Örme Kumaş Boyama Tesisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 90 Mİlyon TL lik Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955189
BIST
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|VBTYZ
|20,90
|5.232.566
|% 10,00
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|UZERB
|35,86
|458.724
|% 10,00
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|KAPLM
|23,56
|30.603.256
|% 9,99
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|EDATA
|17,94
|113.011.217
|% 9,99
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|DNISI
|12,45
|11.221.898
|% 9,98
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|DERIM
|10,43
|15.101.492
|% -9,93
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|AGYO
|3,18
|79.567.777
|% -9,92
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|METUR
|4,49
|270.736.430
|% -9,84
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|SANFM
|19,50
|10.066.874
|% -9,30
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|SNKRN
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|797.164
|% -9,22
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|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
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|KOZAL
|109,50
|1.737.153.209
|% 3,30
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|TUPRS
|97,75
|817.805.775
|% 3,38
|
|THYAO
|12,76
|652.575.263
|% 1,03
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|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
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|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
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|YKBNK
|2,49
|614.729.809
|% 1,63
|
|ODAS
|1,39
|167.617.974
|% 2,96
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|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
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|TSKB
|1,33
|127.054.129
|% 1,53
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5331
|8,5375
|% 0,74
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|Euro
|10,1180
|10,1279
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,8591
|11,9186
|% 1,01
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|Frank
|9,3801
|9,4366
|% 0,68
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|Riyal
|2,2701
|2,2815
|% 0,71
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,94
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|Altın Gr.
|496
|496
|1,76
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|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
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|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
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|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
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|B. Petrol
|71,20
|71,20
|0,82
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