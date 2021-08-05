***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2021 - 11.03.2021 - 25.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamızın geçtiğimiz günlerde ÇED süreci tamamlanan Adıyaman Besni Organiza Sanayi Bölgesindeki fabrika yerleşkesinde yapacağı Örme Kumaş Boyama Tesisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 90 Mİlyon TL lik Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955189BIST