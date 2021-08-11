***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2021 11:21
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Adıyaman Besni fabrika yerleşkesinde yapacağımız örme kumaş boyama tesisi için 05.08.2021 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğumuz yatırım teşvik belgesi başvurumuz kabul edilmiştir. Belge kapsamında firmamıza 6. Bölge destek unsurları uygulanarak Faiz Desteği, 12 Yıl boyunca SGK Prim Desteği, Kurumlar Vergisi İndirimi, yatırım kalemlerinde KDV muafiyeti ve gelir vergisi stopaj desteği hakkı tanınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957198
BIST
12:141.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,13
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
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1.439
En Düşük
1.429
12:148,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0411
|Açılış
|: 8,6330
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|Önceki Kapanış
|: 8,6150
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8,6463
En Düşük
8,4782
12:1410,1237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
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|Açılış
|: 10,1100
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|Önceki Kapanış
|: 10,0850
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En Düşük
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12:14481,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,77
|Açılış
|: 481,26
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|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:12
|MARKA
|5,06
|3.015.639
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.430.052
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.301.843
|% 9,79
|
|MIPAZ
|4,18
|21.033.818
|% 9,14
|
|SELGD
|6,67
|16.846.964
|% 8,10
|
|IDGYO
|3,63
|304.484
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,68
|39.740.852
|% -9,75
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,81
|31.421.526
|% -7,07
|
|EDATA
|16,42
|12.851.885
|% -6,17
|
|KRDMD
|8,13
|842.683.123
|% 1,50
|
|GARAN
|9,16
|588.989.275
|% 0,55
|
|SISE
|8,40
|523.485.478
|% 0,12
|
|EREGL
|19,83
|491.289.466
|% 0,61
|
|GENIL
|16,55
|485.181.847
|% 5,21
|
|KRDMD
|8,13
|842.683.123
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,46
|171.250.336
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,85
|120.700.368
|% 0,00
|
|GARAN
|9,16
|588.989.275
|% 0,55
|
|SISE
|8,40
|523.485.478
|% 0,12
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6337
|8,6391
|% 0,47
|
|Euro
|10,1204
|10,1262
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,8971
|11,9568
|% 0,39
|
|Frank
|9,3158
|9,3719
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2965
|2,3080
|% 0,57
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|5,06
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.198
|3.247
|29,00
|
|Tam
|3.183
|3.263
|27,87
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|13,48
|
|Çeyrek
|772
|789
|6,74
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|-0,10
|