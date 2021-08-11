***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Adıyaman Besni fabrika yerleşkesinde yapacağımız örme kumaş boyama tesisi için 05.08.2021 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğumuz yatırım teşvik belgesi başvurumuz kabul edilmiştir. Belge kapsamında firmamıza 6. Bölge destek unsurları uygulanarak Faiz Desteği, 12 Yıl boyunca SGK Prim Desteği, Kurumlar Vergisi İndirimi, yatırım kalemlerinde KDV muafiyeti ve gelir vergisi stopaj desteği hakkı tanınmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957198BIST