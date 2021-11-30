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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2021 20:46
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 14.09.2021 Tarihinde Sermaye Artırım - Azaltım İşlerine Dair yapmış olduğu açıklamaya istinaden Şirket Yönetim Kurulu'nun yayınlamış olduğu Fon Kullanım Yerleri Raporuna dair ek açıklamamız şu şekildedir
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.02.2021 ve 02.07.2021 tarihlerinde onaylanan Pay Satış Formları kapsamında gerçekleştirilen pay satışlardan elde edilen nakit fonların sırasıyla 22.170.683 TL ve 17.208.618 TL olmak toplam 39.379.301 TL'lik kısmı verilen çeklerin ödemesinde kullanılmıştır. Söz konusu tutardan 220.000 TL'lik kısmı yatırım harcamaları çerçevesinde verilen çeklerin ödemesinde kullanılmıştır. Yatırım harcamalarından vadeye bağlanabilen harcamalar da söz konusu olmuş olup, bu harcamalar karşılığında çekler verilmiştir. Bu nedenle elde edilen nakit fondan kalan 39.159.301 TL'lik kısım ise Şirketimizin örme hammadde, örme iplik ve EVA (Polietilen Köpük) ödemeleri ile boyatma giderleri için verilen çeklerin ödemesinde kullanılmıştır. 
Ayrıca, Pay Satış Formları kapsamında gerçekleştirilen pay satışlardan elde edilen nakit fonların sırasıyla 2.175.375,50 TL ve 1.546.602,13 TL olmak üzere toplam 3.721.977,63 TL'lik kısmı da işletme sermayesi ve EVA (Polietilen Köpük) makine alımı için alınan kredilerin ödemelerinde kullanılmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980368


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Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 22,80 22,83 -0,04  
Gümüş Gr. 9,83 9,85 0,43  
B. Petrol 67,86 67,86 -5,36  
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