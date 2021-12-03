***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 02.12.2021 tarih ve 2021/61 sayılı Bülteni'nde Şirketimizin, 99.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 38.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, Şirketimiz ortağı Sn. Eda ÖZHAN tarafından Şirketimize sermaye avansı olarak verilen 100.911.542,12 TL fondan karşılanarak artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve Sn. Eda ÖZHAN'a tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulca onaylanması talebimizin, pay satış fiyatının nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında belirlenecek baz fiyat, 14.09.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Şirketimiz yönetim kurulu kararı çerçevesinde tahsisli satışın Borsada yapılacağı tarihten önceki 5 iş günü içinde Borsada oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması ile Kurul tarafından 04.02.2021 ve 01.07.2021 tarihlerinde onaylanan Pay Satış Bilgi Formları kapsamında Sn. Eda ÖZHAN'ın Borsa'da gerçekleştirdiği Şirketimiz paylarının satışı işlemlerinde, sattığı paylardan elde ettiği net fon tutarına göre hesaplanan 1 TL nominal değerli payın düzeltilmiş ağırlıklı ortalama satış fiyatı olan 8,82 TL'den yüksek olanı olacak şekilde belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verildiği ifade edilmiştir.Söz konusu Kurul Kararı çerçevesinde, 03.12.2021 tarihlinde (bugün) gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantımızda 14.09.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Şirketimiz yönetim kurulu kararımızın düzeltilerek, Sn. Eda ÖZHAN'ın tarafından satışı gerçekleştirilen paylardan elde edilen net fon tutarına göre hesaplanan 1 TL nominal değerli payın düzeltilmiş ağırlıklı ortalama satış fiyatı olan 8,82 TL ve tahsisli sermaye artırımına konu 100.911.542,12 TL tutarındaki net fon dikkate alınarak artırılacak nominal tutarın 11.441.218 TL olmasına ve bu tutara göre Şirketimiz sermayesinin 38.000.000 TL'den 49.441.218 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir.Kurul tarafından ihraç belgesinin tarafımıza ulaşmasını takiben tahsisli sermaye artışına ilişkin işlemler Kurul'un VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. maddesinin 4. Fıkrasında yer alan hüküm çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, baz fiyatın belirlenmesi amacıyla 03.12.2021 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmış olup, satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurul'a başvuru yapılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981012BIST