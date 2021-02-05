***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarVII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, sahip olduğum Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. B grubu paylarından, sermayenin %15,13'üne tekabül eden 5.749.400 TL nominal değerli olan kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 13.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvuru yapılmıştır.15.01.2020 tarihinde ise tescil edilen bedelsiz sermaye artırımı işlemi ile Şirket sermayesinin 38.000.000 TL olmasından dolayı başvuru revize edilerek bedelsiz sermaye artırımından gelen paylar da eklenerek satışa konu olan payların tutarının 5.759.400 TL nominal değer olarak güncellenmesi hususunda Kurul'a revize başvurusu yapılmıştır.Kurul'un 05.02.2021 tarih ve 1379 sayılı tarafıma gönderilen yazısında 04.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında pay satış bilgi formunun onaylandığı ifade edilmiştir.Daha önce Kurul'a sunduğum pay satış bilgi formunda ve kamuoyuna 13.11.2020 ve 18.01.2021 tarihli açıklamalarda pay satışından elde edeceğim fon kullanım şekline ilişkin olarak aşağıdaki husus ifade edilmişti."Elde edilen fon artarak devam eden pandemi (Covid-19) etkisiyle daralması beklenen piyasalarda mevcut likit pozisyonunu ve nakit akışını arttırmak, belirsizlikler karşısında şirketin mali yapısını güçlendirmek ve mevcut yatırımların devam etmesini sağlamak için Şirket'e aktarılarak 2 yıl boyunca şirket faaliyetlerinde kullanılacaktır. Bu süreç zarfında ilgili tutar için herhangi bir nemalandırma talebim olmayacağını ve ilgili tutarı 2 yıl boyunca Şirketten geri çekmeyeceğimi taahhüt ederim. 2 yıl içerisinde bedelli sermaye artırımı yapılması halinde Şirkete aktarılan tutar sermaye ödeme borcuna mahsup edilebilecektir."Kurulca 04.02.2021 tarihli toplantısında onaylanan pay satış bilgi formunda, yukarıda ifade edilen fon kullanım şeklinde Kurul'un talebi üzerine değişikliğe gidilmiştir. Yukarıda ifade edilen gerekçelerle şirketin mali yapısını güçlendirmek ve mevcut yatırımların devam etmesini sağlamak amacıyla pay satışından elde edilen fonun tamamı önceden olduğu gibi yine Şirket'e aktarılacaktır. Ancak, bedelli sermaye artırımına ilişkin hususta değişikliğe gidilmiştir. Kurulca onaylanan bilgi formu kapsamında, "Kurulca pay satış formunun onaylanması suretiyle pay satışıma izin verilmesi sonrasında, gerçekleştirdiğim pay satışından elde edeceğim fon ile Şirket'in ilerde gerçekleştireceği tahsisli sermaye artışına katılacağımı ve buna göre, elde edeceğim satış hasılatı tutarına karşılık gelecek pay satın alacağımı, tahsisli sermaye artımında birim pay satış fiyatının sattığım pay satışlarının ortalama satış fiyatından az olarak belirlenmemesini" beyan ve taahhüt ettiğime ilişkin yazım, talep üzerine 04.02.2021 tarihinde Kurul'a sunulmuştur.Bu çerçevede, satışa konu olacak Şirket paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi, payların satışı için yasal süreç en kısa sürede başlatılacaktır. Kurulca onaylanan pay satış bilgi formu ekte yer almaktadır.Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunarım.SaygılarımlaEDA ÖZHANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907829BIST