***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.11.2020 21:37
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 26.442.900
Ulaşılacak Sermaye (TL) 38.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 2.635.000 1.151.649,710 43,70587 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 Nâma
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 23.807.900 10.405.450,290 43,70587 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 26.442.900 11.557.100,000 43,70587
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.557.100
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır
Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinde yönetim kuruluna kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artırım kararı alma yetkisine istinaden 99.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketin tamamı nakden ödenmiş olan 26.442.900 TL olan kayıtlı sermayesinin %43,705872 oranında 11.557.100 TL artırılarak 38.000.000 TL ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına ve sermaye artırımı izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885532
BIST