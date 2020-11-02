***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000Mevcut Sermaye (TL) 26.442.900Ulaşılacak Sermaye (TL) 38.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 2.635.000 1.151.649,710 43,70587 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 NâmaB Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 23.807.900 10.405.450,290 43,70587 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 26.442.900 11.557.100,000 43,70587İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.557.100Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştırŞirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinde yönetim kuruluna kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artırım kararı alma yetkisine istinaden 99.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketin tamamı nakden ödenmiş olan 26.442.900 TL olan kayıtlı sermayesinin %43,705872 oranında 11.557.100 TL artırılarak 38.000.000 TL ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına ve sermaye artırımı izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885532BIST