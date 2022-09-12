***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.09.2022 09:43
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Ticaret Sicil Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 49.441.217
Ulaşılacak Sermaye (TL) 125.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 3.786.649,72 5.786.966,050 152,82549 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 Nâma
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 45.654.567,28 69.771.816,950 152,82549 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 49.441.217 75.558.783,000 152,82549
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 11.08.2022
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 69.091.830,09
Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.466.952,91
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 04.08.2022
SPK Başvuru Tarihi 14.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 04.08.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 15.08.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 12.08.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 08.09.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.06.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz Kurul'un 04.08.2022 tarih 40/1137 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 09.08.2022 tarih E-29833736 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirlmiştir.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 23.08.2022 tarihinde Sermaye Artırımının tescili için yapmış olduğumuz başvuru Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş ve 08.09.2022 tarih ve 10656 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş 12.09.2022 tarhinde tarafımızada bildirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Üst Yazı.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062273
BIST