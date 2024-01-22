***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun tahsisli sermaye artırımına ilişkin onaylamış olduğu fon kullanım yeri raporu 11.01.2024 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıitır. İlgili bildirim Fon Kullanım Yerleri Raporu formatı kullanılarak yeniden bildirim ekinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242041BIST