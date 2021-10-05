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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.10.2021 18:17



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EDA ÖZHAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 31.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 51.03 A-B Bağımsız Üye Değil - Yoktur
İRFAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
DURAN ÖZHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken saptanması Komitesi Üyesi
HAKAN ÖZHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 24.02.2021 İcrada Görevli Değil İş Geliştirme Müdürü - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Yoktur
YÜKSEL TOPGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 28.09.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
FEHMİ BULDUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.09.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı / Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967122


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Yarım 1.590 1.631 -0,91  
Çeyrek 798 816 -0,45  
Gümüş.Ons 22,59 22,61 -0,08  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,02  
B. Petrol 82,75 82,75 1,47  
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