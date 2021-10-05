***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.10.2021 18:17
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EDA ÖZHAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 31.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 51.03 A-B Bağımsız Üye Değil - Yoktur
İRFAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
DURAN ÖZHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken saptanması Komitesi Üyesi
HAKAN ÖZHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 24.02.2021 İcrada Görevli Değil İş Geliştirme Müdürü - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Yoktur
YÜKSEL TOPGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 28.09.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
FEHMİ BULDUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.09.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı / Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967122
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.396
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|Önceki Kapanış
|: 1.394
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1.396
En Düşük
1.389
18:058,8760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0288
|Açılış
|: 8,8550
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|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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8,8927
En Düşük
8,8413
18:0510,3106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0167
|Açılış
|: 10,2600
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|Önceki Kapanış
|: 10,2700
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10,3330
En Düşük
10,2548
18:05502,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,32
|Açılış
|: 502,38
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|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|20,90
|943.322
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.049.333
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.759.142
|% 9,92
|
|BALAT
|9,07
|869.795
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|96.047.224
|% 9,70
|
|BIOEN
|24,30
|172.703.064
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|39.055.691
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|109.315.789
|% -9,70
|
|MARTI
|1,52
|19.210.939
|% -9,52
|
|BSOKE
|2,64
|46.745.762
|% -8,97
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|TUPRS
|120,90
|1.256.633.740
|% 4,22
|
|THYAO
|14,04
|1.179.952.292
|% 1,23
|
|SISE
|8,10
|559.165.846
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,00
|195.868.893
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|YKBNK
|2,37
|318.314.237
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|141.944.054
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8731
|8,8760
|% 0,33
|
|Euro
|10,2928
|10,3106
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0708
|12,1314
|% 0,49
|
|Frank
|9,5294
|9,5868
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3596
|2,3715
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-9,77
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|1,47
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58MAREN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 057, 246 adet işlem
-
17:57GWIND
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 718, 898 adet işlem
-
17:56EMKEL
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 440 adet işlem
-
17:55FORMT
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 809, 611 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.08 ) 1, 220