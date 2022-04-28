***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2022 10:11
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÖMER NACİ DEMİR 2127711840 yatirimci@mega-pol.com.tr
MERT ERCAN 28.04.2022 2127711840 yatirimci@mega-pol.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 904377
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024684
BIST
14:192.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,17
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.411
14:1914,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0506
|Açılış
|: 14,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8450
En Düşük
14,7579
14:1915,6763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1181
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
14:19914,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 13,65
|Açılış
|: 914,14
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
914,28
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler14:19
|CEMTS
|25,96
|35.866.352
|% 10,00
|
|EGSER
|23,76
|51.267.107
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.074.122
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.396.318
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.353.890
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.365.715
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|15.938.210
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,84
|25.874.263
|% -8,83
|
|FORMT
|1,40
|13.361.416
|% -7,89
|
|THYAO
|40,60
|2.410.207.102
|% 0,25
|
|TUPRS
|235,00
|691.366.608
|% -1,26
|
|EREGL
|33,40
|676.514.895
|% 0,72
|
|SISE
|17,77
|671.750.041
|% 0,34
|
|ASELS
|24,38
|615.293.565
|% -1,53
|
|EKGYO
|2,61
|567.581.753
|% -1,51
|
|ODAS
|2,43
|365.000.598
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,18
|131.011.034
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,85
|434.633.773
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,93
|592.916.720
|% -0,45
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8345
|14,8402
|% 0,34
|
|Euro
|15,6709
|15,6763
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,5868
|18,6800
|% 1,22
|
|Frank
|15,2113
|15,3029
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9432
|3,9630
|% 0,36
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|20,44
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,70
|
|Cumhuriyet
|6.068
|6.159
|87,00
|
|Tam
|6.038
|6.188
|85,98
|
|Yarım
|2.918
|2.993
|41,60
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|20,80
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,55
|
Seans Raporu
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