***MEGAP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
21.07.2020 11:26
***MEGAP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [MEGAP]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.''nin 17.07.2020 tarihinde başlayan %100 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 05.08.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860688
BIST
12:42120.340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.059,19
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
12:426,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8434
12:427,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
12:42402,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,39
|Açılış
|: 402,16
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,30
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|130,90
|23.088.873
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.076.625
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.536.599
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|2.752.455
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|57.837.913
|% -10,00
|
|LUKSK
|20,94
|1.820.561
|% -6,18
|
|KUTPO
|48,62
|39.037.717
|% -4,95
|
|DITAS
|28,80
|3.924.728
|% -4,32
|
|CELHA
|13,40
|2.710.812
|% -4,15
|
|GUSGR
|5,41
|575.877.281
|% -0,18
|
|GARAN
|8,00
|415.876.642
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,32
|404.363.254
|% 0,87
|
|ODAS
|2,85
|398.060.842
|% -0,35
|
|TRGYO
|5,22
|388.676.439
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,32
|404.363.254
|% 0,87
|
|ODAS
|2,85
|398.060.842
|% -0,35
|
|ADESE
|2,58
|341.737.005
|% 2,79
|
|GUSGR
|5,41
|575.877.281
|% -0,18
|
|SKBNK
|1,71
|172.053.656
|% 2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6775
|8,7210
|% 0,26
|
|Frank
|7,2761
|7,3199
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|5,75
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.611
|2.634
|10,90
|
|Tam
|2.690
|2.703
|11,20
|
|Yarım
|1.306
|1.322
|5,50
|
|Çeyrek
|655
|662
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,43
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|4,50
|4,51
|0,12
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|0,92
|