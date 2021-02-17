***MEGAP* *MMCAS* *METUR* *AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.02.2021 09:21
***MEGAP******MMCAS******METUR******AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MEGAP, METUR, MMCAS, AKYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910246
BIST
10:401.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,76
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
10:407,0302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0372
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0600
En Düşük
6,9735
10:408,4933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5281
En Düşük
8,4397
10:40404,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,87
|Açılış
|: 404,50
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler10:40
|MERIT
|234,30
|603.557
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|21.321.217
|% 9,99
|
|IDEAS
|32,66
|1.510.917
|% 9,97
|
|SODSN
|42,36
|701.143
|% 9,97
|
|VAKFN
|14,90
|6.717.561
|% 9,96
|
|BASCM
|15,57
|203.733
|% -10,00
|
|IZMDC
|4,50
|57.330.672
|% -7,41
|
|INTEM
|62,25
|2.480.558
|% -5,25
|
|NIBAS
|35,90
|5.332.996
|% -4,88
|
|TKURU
|357,90
|822.271
|% -4,71
|
|SASA
|42,90
|537.822.614
|% 4,18
|
|HALKB
|5,45
|390.172.994
|% 3,81
|
|KOZAL
|145,00
|383.857.250
|% 0,14
|
|SKBNK
|1,54
|361.609.322
|% 0,65
|
|GUBRF
|76,45
|323.251.111
|% -1,86
|
|SKBNK
|1,54
|361.609.322
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,49
|218.093.467
|% -0,40
|
|HALKB
|5,45
|390.172.994
|% 3,81
|
|VAKBN
|4,41
|230.715.111
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,82
|130.831.400
|% -1,05
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0285
|7,0302
|% 0,53
|
|Euro
|8,4874
|8,4933
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7419
|9,7908
|% 0,50
|
|Frank
|7,8415
|7,8888
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8723
|1,8817
|% 0,76
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-6,66
|
|Altın Gr.
|405
|405
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,20
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,05
|
|B. Petrol
|63,65
|63,65
|0,30
|