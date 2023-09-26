***MEGAP* *NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
26.09.2023 11:22
***MEGAP******NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [MEGAP, NTGAZ]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
MEGA POLIETILEN 83 27/09/2023
NATURELGAZ 38 27/09/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197266
BIST
'
13:128.352
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 47,48
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.291
En Yüksek
8.387
13:1227,2515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0457
|Açılış
|: 27,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
13:1228,9090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0663
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
13:121.675,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.675,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.672,18
BIST En Aktif Hisseler13:12
|MERCN
|50,95
|58.994.269
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|124.296.897
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|78.438.529
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|879.116
|% 10,00
|
|ISBTR
|388.511,60
|1.165.535
|% 10,00
|
|TUCLK
|80,30
|85.348.104
|% -9,98
|
|SNPAM
|48,00
|2.383.506
|% -7,60
|
|KSTUR
|827,40
|123.283
|% -7,29
|
|KNFRT
|23,00
|102.797.611
|% -7,11
|
|ADESE
|2,55
|309.610.415
|% -5,90
|
|TUPRS
|171,60
|6.969.808.964
|% 3,37
|
|THYAO
|233,50
|6.667.028.995
|% 0,43
|
|ISCTR
|25,76
|3.679.623.112
|% 2,38
|
|KRDMD
|29,92
|3.092.211.465
|% -1,12
|
|KONTR
|330,00
|2.573.414.578
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,37
|1.925.347.274
|% 5,92
|
|KATMR
|2,41
|597.437.639
|% -2,82
|
|SKBNK
|6,41
|1.312.999.300
|% 8,46
|
|ISCTR
|25,76
|3.679.623.112
|% 2,38
|
|EKGYO
|8,13
|1.017.688.110
|% -0,61
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2462
|27,2515
|% 0,17
|
|Euro
|28,8983
|28,9090
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,0972
|33,2632
|% -0,09
|
|Frank
|29,7415
|29,9207
|% 0,10
|
|Riyal
|7,2458
|7,2822
|% 0,19
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-3,82
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|11.350
|11.522
|-25,00
|
|Tam
|11.113
|11.182
|-16,00
|
|Yarım
|5.574
|5.614
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,17
|20,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,16
|91,16
|-0,72
|