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***MEKAG* *VKY* *KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

02.10.2023 11:45
***MEKAG* *VKY* *KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***MEKAG******VKY******KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [MEKAG, VKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahnamesi (51-100) ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198498


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Yarım 5.431 5.488 -79,00  
Çeyrek 2.707 2.744 -39,00  
Gümüş.Ons 21,67 21,70 -0,50  
Gümüş Gr. 19,10 19,12 -0,43  
B. Petrol 93,07 93,07 0,87  
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