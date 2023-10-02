***MEKAG* *VKY* *KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***MEKAG******VKY******KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [MEKAG, VKY]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMeka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname Ek 3.b 2020-2021-2022 dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198511BIST