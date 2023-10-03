***MEKAG* *VKY* *KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
03.10.2023 09:35
***MEKAG******VKY******KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [MEKAG, VKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198835
BIST
'
12:128.541
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 53,58
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.529
En Yüksek
8.563
12:1227,4957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0465
|Açılış
|: 27,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,5843
En Düşük
27,3884
12:1228,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0753
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2189
En Düşük
28,7254
12:121.613,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.612,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.617,80
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler12:12
|TARKM
|493,00
|203.741.297
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|852.195.639
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|405.484.063
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|33.394.652
|% 10,00
|
|BFREN
|7.413,80
|15.435.532
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|560.786
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|340.819
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|1.267.027
|% -9,99
|
|QNBFB
|327,30
|791.739
|% -9,98
|
|USAK
|11,77
|63.778.597
|% -7,83
|
|THYAO
|251,00
|3.709.219.844
|% -0,95
|
|PETKM
|21,38
|2.977.511.170
|% 3,69
|
|ZOREN
|6,81
|2.938.388.529
|% 8,61
|
|EREGL
|45,08
|2.799.088.831
|% 0,67
|
|ASTOR
|134,90
|2.239.700.587
|% 1,35
|
|ZOREN
|6,81
|2.938.388.529
|% 8,61
|
|PETKM
|21,38
|2.977.511.170
|% 3,69
|
|EKGYO
|8,40
|970.066.609
|% 0,00
|
|KOZAL
|29,28
|2.024.492.606
|% 1,81
|
|KRDMD
|31,02
|2.094.566.549
|% 2,58
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4907
|27,4957
|% 0,17
|
|Euro
|28,8536
|28,8655
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,1183
|33,2844
|% 0,13
|
|Frank
|29,7413
|29,9204
|% -0,08
|
|Riyal
|7,3097
|7,3464
|% 0,19
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-3,61
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|2,03
|
|Cumhuriyet
|11.069
|11.236
|20,00
|
|Tam
|10.821
|10.920
|-20,00
|
|Yarım
|5.427
|5.477
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.705
|2.738
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,09
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,66
|18,68
|0,10
|
|B. Petrol
|90,71
|90,71
|0,00
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:26AZTEK
Yüzde 4.92 oranında artışla 96.00 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 535 adet işlem
-
12:25ERBOS
Yüzde 8.82 oranında artışla 217.20 lira fiyatla işlem gören hissede 697, 103 adet işlem
-
12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, PETKM, TAVHL
-
12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 67 artarak (% 0.41 ) 7, 446
-
12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, SMART, VBTYZ, MIATK, HATSN, DMRGD, FONET, TARKM, HUBVC, KLKIM