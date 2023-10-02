***MEKAG* *VKY* *KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***MEKAG******VKY******KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [MEKAG, VKY]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarMeka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu düzeltilmiş şekli ile ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198553BIST