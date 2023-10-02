***MEKAG* *VKY* *KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
02.10.2023 13:27
***MEKAG******VKY******KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [MEKAG, VKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu düzeltilmiş şekli ile ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198553
BIST
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13:298.449
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 113,93
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.456
13:2927,4642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0818
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
13:2928,9906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0179
|Açılış
|: 28,8300
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|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,3335
En Düşük
28,9330
13:291.621,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -6,42
|Açılış
|: 1.621,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ZOREN
|6,27
|2.840.434.014
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.593.292
|% 10,00
|
|EGEEN
|8.360,30
|92.832.771
|% 10,00
|
|POLTK
|7.043,50
|11.661.443
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|30.967.981
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|5.034.166
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|BALAT
|24,50
|1.856.987
|% -6,84
|
|THYAO
|249,80
|7.345.018.022
|% 3,01
|
|SISE
|55,65
|3.358.360.707
|% 1,83
|
|ZOREN
|6,27
|2.840.434.014
|% 10,00
|
|EREGL
|44,98
|2.541.676.641
|% 1,03
|
|KRDMD
|30,32
|2.364.973.189
|% 2,64
|
|ZOREN
|6,27
|2.840.434.014
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,23
|1.653.243.697
|% 1,86
|
|YKBNK
|18,57
|2.251.403.273
|% 0,60
|
|SKBNK
|6,57
|589.417.100
|% 3,79
|
|ADESE
|2,46
|217.376.712
|% 4,24
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4571
|27,4642
|% 0,30
|
|Euro
|28,9765
|28,9906
|% -0,06
|
|Sterlin
|33,3061
|33,4731
|% 0,02
|
|Frank
|29,9537
|30,1342
|% 0,53
|
|Riyal
|7,3005
|7,3371
|% 0,29
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-12,63
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|11.063
|11.230
|-60,00
|
|Tam
|10.828
|10.931
|-157,00
|
|Yarım
|5.431
|5.488
|-79,00
|
|Çeyrek
|2.707
|2.744
|-39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|19,10
|19,12
|-0,43
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|0,87
|