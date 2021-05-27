***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.05.2021 09:13
***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., MERCN.E işlem koduyla 27/05/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 8,81 TL, Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938329
BIST
10:281.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.424
10:288,4450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0109
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4678
En Düşük
8,4402
10:2810,3303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0146
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3454
En Düşük
10,3118
10:28515,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,22
|Açılış
|: 516,23
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
514,50
BIST En Aktif Hisseler10:28
|TUCLK
|10,67
|25.091.829
|% 9,44
|
|SNKRN
|29,90
|92.152
|% 8,73
|
|UTPYA
|26,98
|152.248
|% 7,92
|
|SUMAS
|65,85
|197.813
|% 7,69
|
|MAALT
|235,40
|19.067.633
|% 6,56
|
|KUTPO
|44,56
|93.271.269
|% -9,98
|
|ORMA
|29,00
|33.350
|% -9,26
|
|METUR
|27,72
|4.992.438
|% -6,79
|
|ETILR
|6,00
|278.910
|% -5,06
|
|OSMEN
|26,54
|140.340
|% -4,94
|
|GARAN
|8,14
|252.871.028
|% 0,12
|
|THYAO
|13,25
|247.642.059
|% 1,53
|
|TRILC
|49,98
|155.027.098
|% 3,91
|
|YKBNK
|2,16
|133.834.661
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|115.435.894
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,16
|133.834.661
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|115.435.894
|% -0,53
|
|GARAN
|8,14
|252.871.028
|% 0,12
|
|DOHOL
|3,02
|69.355.823
|% 1,00
|
|THYAO
|13,25
|247.642.059
|% 1,53
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4432
|8,4450
|% -0,13
|
|Euro
|10,3235
|10,3303
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,8966
|11,9562
|% -0,07
|
|Frank
|9,3799
|9,4364
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2457
|2,2569
|% -0,10
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|2,86
|
|Altın Gr.
|516
|516
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,00
|
|B. Petrol
|68,39
|68,39
|-0,34
|