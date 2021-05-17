***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
17.05.2021 18:09
***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )
İlgili Şirketler [MERCN]
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Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/05/2021
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
20.000.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
30,77
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Aracı Kuruluş
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Açıklamalar
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 20.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Değişken Fiyat Yöntemi ile beher pay için 8,81-10,46 TL fiyat aralığından 20-21/05/2021 tarihlerinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MERCN.HE (ikincil piyasada işlem kodu MERCN.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
MERCN.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayımlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936596
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,92
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
18:058,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3205
En Düşük
8,3117
18:0510,1126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0030
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1126
En Düşük
10,1023
18:05498,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,37
|Açılış
|: 498,75
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|9,90
|26.100.318
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|72.887.470
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.971.146
|% 10,00
|
|JANTS
|72,65
|367.321.542
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,20
|22.128.099
|% 9,99
|
|IHGZT
|1,46
|8.913.016
|% -9,88
|
|CEOEM
|9,78
|237.687.459
|% -9,02
|
|EPLAS
|24,16
|1.387.968
|% -7,29
|
|TGSAS
|15,36
|19.032.342
|% -6,80
|
|RODRG
|17,80
|1.361.914
|% -6,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|EREGL
|19,43
|1.416.985.918
|% -2,80
|
|THYAO
|13,36
|744.055.888
|% -0,22
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|KOZAL
|128,50
|669.534.445
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,93
|370.329.129
|% 3,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|GSRAY
|3,36
|479.014.347
|% -5,08
|
|YKBNK
|2,13
|301.838.357
|% 0,95
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3059
|8,3205
|% 0,11
|
|Euro
|10,0954
|10,1126
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,7153
|11,7740
|% -1,42
|
|Frank
|9,1659
|9,2212
|% -1,89
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% -1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-1,20
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,12
|28,16
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,58
|69,58
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde 6.78 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 272, 000 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 69 artarak (% 0.86 ) 1, 258
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, IDEAS, QNBFL, YAPRK, GSDDE, DIRIT, CMBTN, FENER, JANTS, INVEO
-
17:58
YAPRK, INVEO, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UTPYA, TGSAS, MRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında