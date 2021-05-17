***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı









***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )İlgili Şirketler [MERCN]İlgili Fonlar []TürkçePayların Borsa Birincil Piyasada Halka ArzıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi12/05/2021Payları Halka Arz Edilecek Şirketin UnvanıMercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)20.000.000Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)30,77Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Aracı KuruluşA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği PazarAna PazarAçıklamalarMercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 20.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Değişken Fiyat Yöntemi ile beher pay için 8,81-10,46 TL fiyat aralığından 20-21/05/2021 tarihlerinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MERCN.HE (ikincil piyasada işlem kodu MERCN.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.MERCN.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır.Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayımlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936596BIST