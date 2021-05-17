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***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

17.05.2021 18:09



***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
12/05/2021
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
20.000.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
30,77
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Aracı Kuruluş
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Açıklamalar

       Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 20.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Değişken Fiyat Yöntemi ile beher pay için 8,81-10,46 TL fiyat aralığından 20-21/05/2021 tarihlerinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MERCN.HE (ikincil piyasada işlem kodu MERCN.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
MERCN.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayımlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936596


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