***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2021 10:02
***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERCN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978596
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
0
En Düşük
0
18:0510,9653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0707
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,1688
En Düşük
10,9443
18:0512,4591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1055
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,6953
En Düşük
12,4301
18:05659,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,34
|Açılış
|: 659,16
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
657,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|11,84
|602.818.416
|% 0,00
|
|ISSEN
|11,84
|602.818.416
|% 0,00
|
|ISSEN
|11,84
|602.818.416
|% 0,00
|
|ISSEN
|11,84
|602.818.416
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9532
|10,9699
|% -0,60
|
|Euro
|12,4405
|12,4620
|% -0,82
|
|Sterlin
|14,8396
|14,9140
|% -0,12
|
|Frank
|11,8599
|11,9314
|% -0,19
|
|Riyal
|2,9304
|2,9451
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-1,99
|
|Altın Gr.
|660
|660
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,81
|8,82
|0,00
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|0,93
|
Seans Raporu
18:05
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