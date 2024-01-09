***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.01.2024 10:00
***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERCN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235330
BIST
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13:317.795
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -23,87
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:3129,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0693
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:3132,7970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0328
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:311.961,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 14,56
|Açılış
|: 1.961,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:29
|KBORU
|56,80
|396.184.555
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|432.476.795
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|202.779.350
|% 9,87
|
|MARKA
|42,78
|13.097.403
|% 9,69
|
|GARFA
|93,55
|133.166.950
|% 8,03
|
|FLAP
|11,44
|87.763.236
|% -5,84
|
|BAGFS
|31,48
|51.796.046
|% -5,52
|
|CVKMD
|393,75
|213.549.099
|% -5,41
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|VKING
|27,30
|13.280.767
|% -5,21
|
|THYAO
|245,30
|6.826.146.228
|% 1,11
|
|YKBNK
|22,54
|3.814.454.629
|% 2,45
|
|ISCTR
|25,34
|3.413.267.545
|% 0,16
|
|AKBNK
|41,20
|3.043.993.745
|% 1,88
|
|VAKBN
|15,38
|2.030.061.430
|% 3,22
|
|YKBNK
|22,54
|3.814.454.629
|% 2,45
|
|EKGYO
|8,05
|1.204.402.824
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,34
|3.413.267.545
|% 0,16
|
|VAKBN
|15,38
|2.030.061.430
|% 3,22
|
|SKBNK
|4,51
|507.604.966
|% -0,66
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9316
|29,9413
|% 0,24
|
|Euro
|32,7775
|32,7894
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,0188
|38,2094
|% 0,10
|
|Frank
|35,0875
|35,2989
|% -0,04
|
|Riyal
|7,9596
|7,9996
|% 0,23
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|945,32
|951,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|990,43
|992,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,63
|77,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,56
|2.037,86
|% 0,66
|