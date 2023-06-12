***MERCN* *DGRVK*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.06.2023 09:38
***MERCN******DGRVK*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DGRVK
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.06.2023
Ek Açıklamalar
16.01.2023 tarihli yönetim kurulu kararına göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) (" Tebliğ") çerçevesinde, Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ihraççı olarak yer alacağı, 400.000.000 TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Tebliğ'in 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen şekilde yönetim sözleşmesine dayalı, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikaları ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157913
BIST
10:125.690
En Düşük
|Değişim
|: 1,12%
|| 63,08
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.691
10:1223,6473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2639
|Açılış
|: 23,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3500
|
23,7625
En Düşük
23,4260
10:1225,4742
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,3212
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,1500
|
25,5333
En Düşük
25,2290
10:121.489,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 15,35
|Açılış
|: 1.489,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler10:12
|YEOTK
|77,40
|52.224.326
|% 9,94
|
|YAPRK
|53,95
|8.527.133
|% 9,92
|
|EUREN
|10,51
|57.472.908
|% 8,13
|
|BURVA
|63,95
|16.346.379
|% 8,11
|
|OSMEN
|116,00
|12.465.608
|% 8,01
|
|DOGUB
|12,25
|8.807.995
|% -9,99
|
|DESPC
|21,68
|2.278.765
|% -3,73
|
|COSMO
|74,00
|203.059
|% -3,65
|
|ORCAY
|7,30
|4.511.319
|% -3,05
|
|VKING
|30,54
|1.541.738
|% -2,80
|
|THYAO
|180,30
|1.339.538.977
|% 1,92
|
|EREGL
|37,78
|417.932.158
|% 1,72
|
|TTKOM
|19,65
|286.726.714
|% 0,82
|
|TUPRS
|78,80
|273.571.369
|% 1,68
|
|ASELS
|55,40
|249.274.375
|% -0,36
|
|EKGYO
|8,10
|188.356.194
|% 0,87
|
|AVOD
|3,46
|77.117.788
|% 3,90
|
|TTKOM
|19,65
|286.726.714
|% 0,82
|
|YKBNK
|12,35
|172.311.649
|% -0,24
|
|PSGYO
|8,18
|100.026.288
|% 4,07
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6423
|23,6473
|% 1,13
|
|Euro
|25,4292
|25,4742
|% 1,28
|
|Sterlin
|29,6514
|29,8001
|% 1,13
|
|Frank
|26,0732
|26,2302
|% 1,07
|
|Riyal
|6,2894
|6,3210
|% 1,18
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|-1,36
|
|Altın Gr.
|1.491
|1.491
|16,34
|
|Cumhuriyet
|9.883
|10.031
|50,00
|
|Tam
|9.830
|10.081
|-15,45
|
|Yarım
|4.856
|4.927
|58,00
|
|Çeyrek
|2.420
|2.464
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|18,36
|18,38
|0,12
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|-0,73
|