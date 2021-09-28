***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.09.2021 19:36
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 28.09.2021
Genel Kurul Tarihi 22.10.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir DENİZLİ
İlçe PAMUKKALE
Adres Adempira Hotel, Karahayıt Mahallesi 113 Mustafa Sezer Sokak, No:5/1 Pamukkale/Denizli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi
3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
4 - 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması ve Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaylanması
7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi ve Şirket Ücretlendirme Esasları'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması
9 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MERCAN KİMYA SAN.TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME METNİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 MERCAN KİMYA SAN.TİC.A.Ş. DAVET YAZISI.pdf - İlan Metni
EK: 3 MERCAN KİMYA SAN.TİC.A.Ş. GENEL KURUL VEKALETNAMESİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 28.09.2021 tarih ve 2021/22 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 22.10.2021 günü saat 14:00'de Adempira Hotel, Karahayıt Mahallesi 113 Mustafa Sezer Sokak NO:5/1 Pamukkale Denizli adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.mercankimya.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965615
BIST