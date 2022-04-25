***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Tarihi 25.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2022Ülke TürkiyeŞehir DENİZLİİlçe MERKEZEFENDİAdres Hacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No:23 Merkezefendi DenizliGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi3 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması4 - 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, karara bağlanmasının görüşülerek onaylanması.7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin, ücretlerinin belirlenmesi9 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 MERCAN KİMYA SAN.TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME METNİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih ve 2022/07 sayılıkararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 25.04.2022 günü saat 14:00'deHacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No:23 Merkezefendi Denizli adresinde yapılmış olup, toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 25.04.2022 günü saat 14:00'de Hacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No:23 Merkezefendi Denizli adresinde aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılmıştır.1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 2 - 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi 3 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması 4 - 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi 6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, karara bağlanmasının görüşülerek onaylanması. 7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin, ücretlerinin belirlenmesi 9 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi 12 - Dilek, temenniler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023568BIST