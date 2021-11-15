***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
15.11.2021 18:19
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 maddesi uyarınca
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977856
BIST
18:051.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 63,99
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
18:0510,0764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0768
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0774
En Düşük
9,9378
18:0511,5328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0803
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5328
En Düşük
11,4087
18:05600,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,96
|Açılış
|: 600,93
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|13,80
|7.692.174
|% 9,96
|
|DOBUR
|123,70
|26.129.027
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.367.944
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|786.380.688
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.182.859
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|33.100.976
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|661.665.892
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,24
|805.393.587
|% -8,54
|
|OYLUM
|8,92
|43.435.197
|% -8,32
|
|VAKFN
|5,85
|149.041.715
|% -8,31
|
|THYAO
|17,61
|3.567.537.710
|% -1,18
|
|PETKM
|7,93
|2.119.458.115
|% 3,66
|
|KRDMD
|7,75
|1.487.890.802
|% 3,20
|
|SISE
|9,95
|1.364.646.969
|% 4,08
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.367.944
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.665.892
|% -9,84
|
|TSKB
|1,73
|881.322.184
|% 9,49
|
|SKBNK
|1,25
|637.453.138
|% 8,70
|
|EKGYO
|2,18
|625.836.448
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.542.896
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0670
|10,0764
|% 0,77
|
|Euro
|11,5207
|11,5328
|% 0,70
|
|Sterlin
|13,4493
|13,5168
|% 0,51
|
|Frank
|10,8686
|10,9340
|% 0,47
|
|Riyal
|2,6699
|2,6833
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-5,44
|
|Altın Gr.
|602
|602
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|8,08
|8,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,86
|80,86
|-1,31
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
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17:57GARFA
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17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR