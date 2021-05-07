***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935380BIST