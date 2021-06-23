***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Bağdınlı 22.06.2021 tarihi itibariyle istifa etmiştir. Sayın İbrahim Halil Bağdınlı'ya Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyoruz.Bu sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulumuzun 22.06.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı kararı ile selefinin bakiye müddetini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK.'nın 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Tuğçe Salgar'ın seçilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943862BIST