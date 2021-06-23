***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2021 18:24
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Bağdınlı 22.06.2021 tarihi itibariyle istifa etmiştir. Sayın İbrahim Halil Bağdınlı'ya Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyoruz.
Bu sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulumuzun 22.06.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı kararı ile selefinin bakiye müddetini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK.'nın 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Tuğçe Salgar'ın seçilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943862
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,50
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
18:058,6527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
18:0510,3423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0082
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
18:05496,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,12
|Açılış
|: 496,89
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,51
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|243,20
|1.553.511
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,33
|38.501.294
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|35.576.098
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.135.869
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.198.035
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,35
|109.369
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,56
|56.050.824
|% -7,09
|
|BOBET
|5,26
|85.150.202
|% -6,90
|
|SNPAM
|13,69
|153.237
|% -6,81
|
|ESCOM
|5,81
|46.080.589
|% -6,29
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|KOZAL
|122,20
|830.394.226
|% 0,66
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,18
|339.141.521
|% -0,91
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6485
|8,6527
|% 0,03
|
|Euro
|10,3352
|10,3423
|% 0,08
|
|Sterlin
|12,0434
|12,1038
|% 0,12
|
|Frank
|9,3916
|9,4482
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2984
|2,3099
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|8,27
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,01
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,10
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,75
|
Seans Raporu
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