***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMercan Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. ait ‘Kocaeli ili, Gebze İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, Köy Yeri Mevki, 146 Ada, 1 nolu parsel' mevkiindeki Mercan Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Hammadde Üretim Tesisi projesi ile ilgili olarak Kocaeli Valiliği'ne sunulan Proje Tanıtım Dosyası doğrultusunda ÇED süreci başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039808BIST