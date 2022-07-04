***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2022 18:25
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercan Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.'ye ait ‘Kocaeli ili, Gebze İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, Köy Yeri Mevkii, 146 Ada, 1 nolu parsel' mevkiindeki Mercan Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Hammadde Üretim Tesisi projesi ile ilgili olarak Kocaeli Valiliği'ne sunulan Proje Tanıtım Dosyası doğrultusunda ÇED başvurusunu (28.06.2022) daha önce duyurmuştuk.
Kocaeli Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde proje için ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041318
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|% 9,94
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|OYAYO
|9,51
|10.377.932
|% 9,94
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|PEGYO
|2,12
|40.090.278
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.930.789
|% 9,82
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|KLKIM
|23,50
|141.173.677
|% 7,90
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|LIDFA
|10,04
|43.195.695
|% -9,96
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|CANTE
|40,00
|87.033.078
|% -9,42
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|ARMDA
|142,00
|1.806.696
|% -7,25
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|BALAT
|11,60
|564.799
|% -7,20
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|MZHLD
|87,00
|21.604.755
|% -6,50
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|THYAO
|47,68
|3.029.643.423
|% -3,29
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|KOZAL
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|1.921.747.800
|% 5,08
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|SISE
|21,20
|1.805.622.187
|% -0,66
|
|EREGL
|25,96
|1.324.819.989
|% -4,07
|
|KOZAA
|28,30
|1.144.284.233
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,83
|939.809.667
|% 0,71
|
|ODAS
|2,73
|463.761.832
|% -5,54
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|YKBNK
|4,28
|540.372.407
|% -2,95
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|TSKB
|1,98
|191.570.506
|% -3,41
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|KRDMD
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|941.442.427
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,8238
|16,8316
|% 0,46
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|Euro
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|% 0,47
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|Sterlin
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|20,4036
|% 0,47
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|Frank
|17,4287
|17,5337
|% 0,22
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|Riyal
|4,4703
|4,4927
|% 0,42
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,24
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|Altın Gr.
|977
|977
|1,21
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|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.526
|6.618
|28,00
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|Yarım
|3.194
|3.236
|14,00
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|Çeyrek
|1.600
|1.617
|6,00
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|Gümüş.Ons
|19,89
|19,92
|0,02
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|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,06
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