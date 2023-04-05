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***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.04.2023 18:27
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

              
Şirketimiz Mercan Kimya San.Tic.A.Ş. 05.04.2023 tarihi itibari ile Denizli'de faaliyet gosteren Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının %30 oranında hissesini almak amacı ile görüşmelere başlamıştır.
Theca kalıplanmış selülozik ambalaj sektöründe faaliyet gösteren, viyol olarak adlandırılan ürünleri üreten ve bu üretime dair tüm proses, makina ve kalıpları kendisi tasarlayıp imal eden bir sanayi, ticaret ve ar-ge firmasıdır. Pamukkale Üniversitesi Teknokentinde ülkemizin parlak, girişimci ve sektörel tecrübesi yüksek mühendisleri tarafından 2021 yılında sıfırdan kurulan firma hali hazırda yurtiçi ve yurtdışı pek çok pazara erişim sağlamış, ihracat ve iç satış ile ciro yapmaya başlamıştır. Theca'nın ürünleri doğada çabuk çözünen, düşük enerji ile üretilen ve karbon ayakizini azaltan yeni nesil, sürdürülebilir ürünlerdir.  Firma orta vadede, etki alanı geniş, sürdürülebilir malzeme teknolojileri (selülozik kompozitler) üzerine arge projeleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.  
 Bilindiği gibi grubumuz sürdürülebilir üretim, karbon ayakizinin azaltılması, çevrenin korunması ve yeşil dönüşüm gibi konularda son derece hassastır ve durmaksızın bu hedeflere ulaşmak için çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Theca'nın bu hedeflerimize katkı sağlayacak ve yatırımcılarımıza finansal kazanımlarına pozitif yansıyacak bir firma olduğu değerlendirilmiştir.
 Görüşme sürecine ilişkin olarak gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.
 
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132196


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