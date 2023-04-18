***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2023 18:50
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercan kimya olarak
01.09.2021
tarihinde onaylanmış fon kullanım yeri raporunda belirtilen ve
20.09.2021
tarihindeki KAP bildirimi ile
arazi alımı
ilan edilen Gebze Depo yatırımımızın izinleri, mimari çizim ve planlama süreçleri tamamlanmış olup
,
sahada harfiyat işlemleri başlamıştır. Tesis tamamlandığında şirketimize ve hissedarlarımıza değer katacak bir yatırım olarak ülkemizin hizmetine sunulacaktır.
İnşaat sürecine ilişkin olarak gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139855
BIST
18:055.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -40,65
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.012
18:0519,4062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0143
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
18:0521,3084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1166
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
18:051.251,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.251,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|133,10
|295.571.501
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.523.674
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|89.341.115
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.846.602
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|36.103.569
|% 9,94
|
|LIDER
|97,20
|68.697.044
|% -10,00
|
|BALAT
|14,99
|2.059.567
|% -9,97
|
|IMASM
|57,15
|46.193.493
|% -9,91
|
|EUYO
|5,13
|2.768.776
|% -8,39
|
|QNBFL
|85,15
|727.554
|% -7,95
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|KOZAA
|46,52
|3.526.876.838
|% -6,10
|
|THYAO
|136,20
|3.520.546.698
|% 0,37
|
|EREGL
|34,70
|1.866.590.577
|% -1,25
|
|ASTOR
|52,65
|1.758.025.724
|% 0,10
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|EKGYO
|6,71
|903.831.991
|% -1,32
|
|ISCTR
|12,01
|1.365.680.308
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,25
|973.453.374
|% 0,99
|
|AKBNK
|17,97
|1.297.866.144
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4004
|19,4062
|% 0,07
|
|Euro
|21,2795
|21,3084
|% 0,55
|
|Sterlin
|24,0315
|24,1520
|% 0,52
|
|Frank
|21,5287
|21,6584
|% 0,26
|
|Riyal
|5,1577
|5,1835
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|11,63
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|9,51
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.875
|9.057
|119,00
|
|Yarım
|4.334
|4.434
|65,00
|
|Çeyrek
|2.167
|2.224
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,72
|15,74
|0,13
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|0,40
|