***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMercan kimya olarak01.09.2021tarihinde onaylanmış fon kullanım yeri raporunda belirtilen ve20.09.2021tarihindeki KAP bildirimi ilearazi alımıilan edilen Gebze Depo yatırımımızın izinleri, mimari çizim ve planlama süreçleri tamamlanmış olupsahada harfiyat işlemleri başlamıştır. Tesis tamamlandığında şirketimize ve hissedarlarımıza değer katacak bir yatırım olarak ülkemizin hizmetine sunulacaktır.İnşaat sürecine ilişkin olarak gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139855BIST