***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 18.07.2023 tarihli toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" sahibi Özlem Karaca' nın atanmasına ve aynı zamanda Finans Uzmanı görevine devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173225BIST