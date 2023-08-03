***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2023 19:02
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz Şirketimizin Romanya'daki mukim bağlı ortaklığımız Rowax Global SRL'nin Romanya'da kendi mülkiyetinde bulunan biri 20 dönüm diğeri 38 dönüm olan 2 arazisine toplam 5 MW kapasiteli 2 Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapılması kararı aldığı kamuoyuna duyurulmuştu.
Rowax Global SRL'nin yukarıda bahsedilen iki adet enerji yatırımını gerçekleştirmesi amacı ile %100 Rowax Global SRL'nin sahipliğinde Rowax Energy Beta SRL, Rowax Energy Alfa SRL şirketleri kurulmuştur.
Yatırım süreçleri ilerledikçe yatırımcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180388
BIST
'
18:057.222
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -37,03
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.201
En Yüksek
7.366
18:0526,9564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0348
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
18:0529,5949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1139
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
18:051.675,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,39
|Açılış
|: 1.675,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLSER
|44,24
|145.780.533
|% 10,00
|
|PASEU
|63,25
|801.349.476
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|98.062.481
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.618.718
|% 10,00
|
|QNBFL
|152,90
|2.182.496
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,07
|53.782.453
|% -10,00
|
|PCILT
|30,86
|471.158.191
|% -9,98
|
|MACKO
|102,00
|561.145.537
|% -9,97
|
|EGEPO
|28,90
|61.463.153
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|8.553.530
|% -9,96
|
|ASTOR
|113,20
|8.075.759.356
|% -0,96
|
|THYAO
|235,00
|7.878.590.686
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|KONTR
|251,70
|5.055.530.486
|% 9,96
|
|ASELS
|76,50
|4.824.718.070
|% -2,80
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|YKBNK
|14,06
|4.696.064.749
|% -2,36
|
|ZOREN
|4,32
|1.031.534.006
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,05
|680.877.744
|% -3,48
|
|QUAGR
|7,72
|1.736.777.226
|% 2,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9508
|26,9564
|% 0,13
|
|Euro
|29,5672
|29,5949
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,1447
|34,3159
|% -0,05
|
|Frank
|30,7004
|30,8853
|% 0,32
|
|Riyal
|7,1631
|7,1991
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.950
|11.041
|-41,00
|
|Yarım
|5.479
|5.546
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.773
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|1,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IZFAS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 358, 777 adet işlem
-
17:57GSRAY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 979, 058 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ENKAI, KRDMD, ASELS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 39 kaybederek (% -0.87 ) 6, 429
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISMEN, AKYHO, VKFYO, CEMAS, KSTUR, FZLGY, ANSGR, MMCAS, YESIL, ERCB