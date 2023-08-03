***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz Şirketimizin Romanya'daki mukim bağlı ortaklığımız Rowax Global SRL'nin Romanya'da kendi mülkiyetinde bulunan biri 20 dönüm diğeri 38 dönüm olan 2 arazisine toplam 5 MW kapasiteli 2 Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapılması kararı aldığı kamuoyuna duyurulmuştu.Rowax Global SRL'nin yukarıda bahsedilen iki adet enerji yatırımını gerçekleştirmesi amacı ile %100 Rowax Global SRL'nin sahipliğinde Rowax Energy Beta SRL, Rowax Energy Alfa SRL şirketleri kurulmuştur.Yatırım süreçleri ilerledikçe yatırımcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180388BIST