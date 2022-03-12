***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.03.2022 00:05
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Mercan Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu
Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010152
BIST
18:052.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
18:0514,7875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0670
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
18:0516,1698
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1745
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,0593
18:05942,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,02
|Açılış
|: 942,60
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEPET
|2,31
|20.281.852
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|27.276.766
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.638.769
|% 9,93
|
|EUYO
|3,37
|8.901.742
|% 8,36
|
|ALCTL
|25,80
|54.939.658
|% 7,59
|
|KRSTL
|6,25
|19.764.232
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,56
|50.638.623
|% -5,75
|
|SKTAS
|2,95
|17.205.773
|% -5,45
|
|AKFGY
|2,52
|118.858.335
|% -4,91
|
|IHAAS
|11,32
|6.323.570
|% -4,39
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|SISE
|13,53
|2.295.669.950
|% 2,81
|
|GARAN
|11,77
|2.051.295.718
|% 0,43
|
|EREGL
|33,98
|1.924.440.839
|% -1,85
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|ODAS
|1,52
|370.927.221
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,19
|771.729.907
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,69
|710.943.110
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7292
|14,7875
|% -0,45
|
|Euro
|16,0459
|16,1698
|% -1,07
|
|Sterlin
|19,1619
|19,2580
|% -0,94
|
|Frank
|15,7102
|15,8049
|% -1,02
|
|Riyal
|3,9188
|3,9384
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-12,71
|
|Altın Gr.
|942
|943
|-9,43
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|-0,11
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866