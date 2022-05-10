***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.05.2022 19:04
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Mercan Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu
Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028778
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,46
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
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2.495
En Düşük
2.478
18:0515,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1520
|Açılış
|: 15,3280
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|Önceki Kapanış
|: 15,1350
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15,2694
En Düşük
15,0772
18:0516,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1659
|Açılış
|: 16,1500
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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16,1765
En Düşük
15,9282
18:05902,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,33
|Açılış
|: 902,61
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|13,99
|84.324.999
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|71.317.220
|% 9,97
|
|UFUK
|45,88
|3.281.190
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.969.442
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.431.645
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|29.368.365
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|67.025.021
|% -9,99
|
|ETILR
|9,11
|48.369.268
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.340.282
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,14
|32.853.481
|% -7,36
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 4,05
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% -0,24
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 3,28
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 5,24
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% -0,21
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2308
|15,2454
|% 1,06
|
|Euro
|16,0750
|16,1055
|% 1,03
|
|Sterlin
|18,6845
|18,7782
|% 0,76
|
|Frank
|15,2460
|15,3379
|% 0,85
|
|Riyal
|4,0467
|4,0670
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|902
|902
|3,20
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,24
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|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|0,01
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17:59RYSAS
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