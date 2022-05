***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMukaddes Gölçük Konar Bütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 03.04.2017 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lİsansı - Türev Araçlar Lisansı-Kurumsal Yönetim Lisansı 909125 - 309040-917986Duygu Baltıközen Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 23.11.2011 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.trHasan Kunt Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 10.05.2022 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 115789-922516Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDERMOKİM KİMYA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek, almak ve satmak 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKCOSMER KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. Her türlü kimyevi maddeler, boya ve boya malzemeleri, kozmetik kimyasallar maddelerinin alım, satım, imalatını, toptan ve perakende ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. 60000000 60000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKS.C. ROWAX GLOBAL S.R.L. Yurtiçi (Romanya) ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek, almak ve satmak 19025400 19025400 RON 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033735BIST