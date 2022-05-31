***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.05.2022 22:51
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mukaddes Gölçük Konar Bütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 03.04.2017 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lİsansı - Türev Araçlar Lisansı-Kurumsal Yönetim Lisansı 909125 - 309040-917986
Duygu Baltıközen Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 23.11.2011 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr
Hasan Kunt Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 10.05.2022 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 115789-922516
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DERMOKİM KİMYA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek, almak ve satmak 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
COSMER KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. Her türlü kimyevi maddeler, boya ve boya malzemeleri, kozmetik kimyasallar maddelerinin alım, satım, imalatını, toptan ve perakende ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. 60000000 60000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
S.C. ROWAX GLOBAL S.R.L. Yurtiçi (Romanya) ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek, almak ve satmak 19025400 19025400 RON 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033735
BIST