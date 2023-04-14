***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDuygu Baltıközen Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 23.11.2011 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.trHasan Kunt Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 10.05.2022 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı 925527-922516Özlem Karaca Finans Uzmanı 12.04.2023 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 926442-211757http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138923BIST