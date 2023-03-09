***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
09.03.2023 18:28
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Şirketimiz 2022 yılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde hazırlanan Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122400
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0123
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,7511
17:5920,0784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0945
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,8313
17:591.113,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,60
|Açılış
|: 1.113,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.118,49
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9476
|18,9513
|% 0,06
|
|Euro
|20,0589
|20,0700
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,4919
|22,6047
|% 0,51
|
|Frank
|20,1343
|20,2556
|% 0,45
|
|Riyal
|5,0284
|5,0537
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|8,29
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.547
|7.610
|24,00
|
|Yarım
|3.687
|3.724
|12,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.862
|6,00
|
Seans Raporu
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